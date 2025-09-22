«الإمارات للدراجات» يحطم الرقم القياسي لعدد الانتصارات في عام واحد

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل فريق الإمارات - إكس آر جي بإنجاز بارز، بعدما حسم براندون ماكنولتي الفوز العام في طواف لوكسمبورج وحقق الفريق انتصاره السادس والثمانين في موسم 2025، متجاوزاً الرقم القياسي التاريخي لعدد الانتصارات في عام واحد.

وقد أكد ماكنولتي انتصاره، بعدما دافع عن القميص الأصفر في المرحلة الختامية، التي انتهت بدورة انتقائية في مدينة لوكسمبورج، وسانده زملاؤه بشكل مثالي، فسيطر على أقرب منافسيه، وعبر خط النهاية بأمان ضمن المجموعة ليحسم فوزه الرابع هذا الموسم، فيما خطف رومان غريغوار (جروباما-إف دي جي) انتصار المرحلة في ختام ماطر.

وبفضل فوز ماكنولتي، تجاوز فريق الإمارات - إكس آر جي الرقم القياسي السابق البالغ 85 انتصاراً في موسم واحد، والذي سجله فريق اتش تي سي-كولومبيا عام 2009.

ويعكس هذا الإنجاز عمق الفريق وهيمنته على مختلف التضاريس، من الطوافات الكبرى وكلاسيكيات اليوم الواحد إلى سباقات المراحل والبطولات الوطنية، مبرزاً قوة القائمة كاملة. كما يؤكد على القوة الجماعية للفريق، بعدما نجح 20 دراجاً مختلفاً من القائمة في تسجيل انتصارات هذا العام.

وقال ماكنولتي في تصريح له: «إنه أمر مميز للغاية، أن أكون جزءاً من الفريق الذي يكسر الرقم القياسي، والأروع أن أكون أنا الشخص الذي حقق ذلك.

كانت آخر مرحلة صعبة، والأمطار تزيد التوتر قليلاً، لكن الفريق قدّم أداءً رائعاً ودافع عن القميص الأصفر بشكل ممتاز. لقد كان هذا الموسم مذهلاً بالنسبة لنا، وسنسعى لإنهائه بقوة أيضاً».

كما أضاف ماورو جيانيتي الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لفريق الإمارات -إكس آر جي: «تحقيق 86 انتصاراً في موسم واحد يُعد إنجازاً استثنائياً، ويعكس الالتزام الهائل وروح الوحدة التي يتحلى بها جميع أفراد هذه المنظومة، بدءاً من قيادتنا في دولة الإمارات وصولاً إلى الدراجين، والطاقم، والرعاة، والمشجعين.»

«هذا الرقم القياسي لا يتعلق بالأرقام فحسب، بل يعكس الثبات والتضحيات والإيمان الذي رافقنا في كل سباق. أشعر بفخر كبير بما حققناه معاً، وسيبقى هذا الإنجاز علامة فارقة في تاريخ فريقنا، وفي تاريخ رياضة الدراجات. سنحتفي به، لكننا سنبقى أيضاً مدفوعين للاستمرار في السعي نحو المزيد».