الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا وبني ياس في مأزق الرصيد الصفري

دبا وبني ياس في مأزق الرصيد الصفري
22 سبتمبر 2025 10:32

فيصل النقبي (الفجيرة)
دخل فريقا دبا وبني ياس في دوامة صعبة، مع ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تذيل الفريقان جدول الترتيب بلا نقاط، إثر تلقي كل منهما أربع هزائم متتالية، دون أن يحققا أي فوز أو تعادل حتى الآن.
ويعكس هذا الوضع بداية مقلقة لـ«النواخذة» و«السماوي»، حيث افتقدا للفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، ما جعل شباكهما مفتوحة أمام المنافسين في جميع المباريات. وباتت الضغوط كبيرة على الجهازين الفنيين ولاعبي الفريقين، خاصة مع اتساع الفارق تدريجياً مع بقية الأندية.
وتشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يحتاج دبا وبني ياس إلى معالجة الأخطاء الفنية سريعاً واستعادة التوازن، إذا ما أرادا الابتعاد عن شبح الهبوط المبكر والبقاء في دائرة المنافسة على مراكز الأمان في الدوري.
وفي تفاصيل النتائج، خسر دبا الفجيرة أمام الشارقة (3-1)، والعين (3-2)، والظفرة (2-1)، ثم كلباء (1-0). أما بني ياس فسقط في الجولة الأولى أمام الوصل (2-0)، ثم خسر أمام كلباء (1-0)، وتلقى هزيمة ثالثة أمام شباب الأهلي (1-0)، قبل أن يتعرض لخسارة قاسية أمام الجزيرة (4-0).

أخبار ذات صلة
الجولة الـ5 من دوري أدنوك.. الفوارق الصغيرة ترسم ملامح القمم المثيرة!
شباب الأهلي والعين.. الأرقام تنذر بالإثارة في قمة البحث عن الصدارة
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
العين
آخر الأخبار
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©