دبا وبني ياس في مأزق الرصيد الصفري

فيصل النقبي (الفجيرة)

دخل فريقا دبا وبني ياس في دوامة صعبة، مع ختام الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تذيل الفريقان جدول الترتيب بلا نقاط، إثر تلقي كل منهما أربع هزائم متتالية، دون أن يحققا أي فوز أو تعادل حتى الآن.

ويعكس هذا الوضع بداية مقلقة لـ«النواخذة» و«السماوي»، حيث افتقدا للفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية، ما جعل شباكهما مفتوحة أمام المنافسين في جميع المباريات. وباتت الضغوط كبيرة على الجهازين الفنيين ولاعبي الفريقين، خاصة مع اتساع الفارق تدريجياً مع بقية الأندية.

وتشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ يحتاج دبا وبني ياس إلى معالجة الأخطاء الفنية سريعاً واستعادة التوازن، إذا ما أرادا الابتعاد عن شبح الهبوط المبكر والبقاء في دائرة المنافسة على مراكز الأمان في الدوري.

وفي تفاصيل النتائج، خسر دبا الفجيرة أمام الشارقة (3-1)، والعين (3-2)، والظفرة (2-1)، ثم كلباء (1-0). أما بني ياس فسقط في الجولة الأولى أمام الوصل (2-0)، ثم خسر أمام كلباء (1-0)، وتلقى هزيمة ثالثة أمام شباب الأهلي (1-0)، قبل أن يتعرض لخسارة قاسية أمام الجزيرة (4-0).