الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يعزز الثقة بالنقاط السبع في الانطلاقة الأفضل

كلباء يعزز الثقة بالنقاط السبع في الانطلاقة الأفضل
22 سبتمبر 2025 10:44

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
الجولة الـ5 من دوري أدنوك.. الفوارق الصغيرة ترسم ملامح القمم المثيرة!
شباب الأهلي والعين.. الأرقام تنذر بالإثارة في قمة البحث عن الصدارة

أنهى نادي كلباء الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بنتائج إيجابية وضعته في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما جمع 7 نقاط من أصل 12 ممكنة، ليؤكد حضوره القوي في بداية الموسم.
وجاءت انتصارات «النمور» على حساب بني ياس ودبا الفجيرة، بالنتيجة نفسها (1-0)، ليعزز الفريق مكانته بين فرق الوسط. كما فرض كلباء التعادل السلبي على الوحدة، في مباراة قوية شهدت صمود دفاع الفريق وحضور الحارس المتألق سلطان المنذري. أما الخسارة الوحيدة فكانت أمام النصر بهدف، في مواجهة اتسمت بالندية حتى الدقائق الأخيرة.
وتعكس هذه الحصيلة تطور مستوى الفريق بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، الذي اعتمد على توازن دفاعي وهجومي، مكّن كلباء من تحقيق بداية مطمئنة، ورفع سقف الطموحات نحو مواصلة حصد النقاط، وتثبيت مكانته بين فرق المقدمة في الجولات المقبلة.

الوحدة
كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©