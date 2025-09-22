كلباء يعزز الثقة بالنقاط السبع في الانطلاقة الأفضل

فيصل النقبي (كلباء)

أنهى نادي كلباء الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بنتائج إيجابية وضعته في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما جمع 7 نقاط من أصل 12 ممكنة، ليؤكد حضوره القوي في بداية الموسم.

وجاءت انتصارات «النمور» على حساب بني ياس ودبا الفجيرة، بالنتيجة نفسها (1-0)، ليعزز الفريق مكانته بين فرق الوسط. كما فرض كلباء التعادل السلبي على الوحدة، في مباراة قوية شهدت صمود دفاع الفريق وحضور الحارس المتألق سلطان المنذري. أما الخسارة الوحيدة فكانت أمام النصر بهدف، في مواجهة اتسمت بالندية حتى الدقائق الأخيرة.

وتعكس هذه الحصيلة تطور مستوى الفريق بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، الذي اعتمد على توازن دفاعي وهجومي، مكّن كلباء من تحقيق بداية مطمئنة، ورفع سقف الطموحات نحو مواصلة حصد النقاط، وتثبيت مكانته بين فرق المقدمة في الجولات المقبلة.