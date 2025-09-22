الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
32 هدفاً في 4 جولات.. الكرات العرضية «سلاح فتّاك» في دورينا!

32 هدفاً في 4 جولات.. الكرات العرضية «سلاح فتّاك» في دورينا!
22 سبتمبر 2025 11:56

عمرو عبيد (القاهرة)

تبرز الكرات العرضية كـ«سلاح فتّاك»، في النُسخة الجارية من دوري أدنوك للمُحترفين، حيث أنتجت نحو نصف عدد الأهداف التي تم تسجيلها حتى الآن، بعد 4 جولات، وبلغ إجمالي الأهداف التي شاركت فيها «العرضيات المُتنوعة» بصورة مُباشرة، 32 هدفاً، لتُمثّل نسبة 49.2% من الحصاد التهديفي لدورينا.
وباستثناء الجولة الثالثة، التي شهدت تسجيل أقل عدد من الأهداف بصورة عامة، وبالتالي تراجع فيه حصاد الكرات العرضية إلى المُشاركة في 4 أهداف، فإن بقية جولات البطولة وقّعت على معدلات مُرتفعة في هذا الصدد، بعدما أنتجت «العرضيات» 10 أهداف خلال ضربة البداية، ثم 9 أهداف في الجولة الثانية، ومثلها في الجولة الرابعة.
وكانت الكرات العرضية الهوائية الأكثر تأثيراً بالطبع، بواقع إنتاج 24 هدفاً، مقابل 3 أهداف لنظيرتها الأرضية، و5 أهداف من التمرير العرضي القصير بعد التوغل الناجح في أقصى نقاط دفاع الأطراف، وشهدت الجولة الثانية أكبر معدلات التهديف عبر العرضيات، بنسبة 60%، مقابل 52.6% للجولة الافتتاحية، و45% في الجولة الرابعة، بينما كانت النسبة 36.4% في «الثانية».
العين هو أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف عبر «العرضيات»، بصورة لافتة جداً، بعدما شاركت تلك الكرات في صناعة 7 أهداف من حصيلته الإجمالية، 9 أهداف، بأعلى نسبة وأكبر تأثير على الإطلاق، بواقع 77.8%، حسب إجمالي عدد الأهداف وعدد «أسيست» الكرات العرضية، وهو ما يعكس بوضوح طريقة وأسلوب اللعب التكتيكي الخاص بهجوم «الزعيم»، الأقوى في البطولة بعد 4 جولات.
كما يملك شباب الأهلي نسبة مُرتفعة أيضاً، من حيث استغلال الكرات العرضية، التي أنتجت 75% من أهداف «الفرسان»، وهو ما ينطبق أكثر على الوصل، الذي صنع 80% من أهدافه عبر تلك الكرات، بإجمالي 4 تمريرات فعّالة، متساوياً مع الظفرة عددياً، إلا أن نسبة تأثيرها لدى «الفارس» تبلغ 57%، ورغم أن النصر سجّل هدفين فقط حتى الآن، إلا أنه صنع كليهما عبر العرضيات، بنسبة 100%!
ويُعد دبا الفريق الأكثر تأثراً بالكرات العرضية بصورة سلبية، حيث مُني مرماه بـ6 أهداف عبرها، تُمثّل نسبة 60% من الضربات التي تلقتها شباكه، كما استقبل مرمى بني ياس 5 أهداف عبر تلك الألعاب، سواء الهوائية أو الأرضية أو الجانبية القصيرة، مقابل 4 أهداف مُماثلة وجدت طريقها إلى شباك خورفكان، لكن على مُستوى النسب، فإن 100% من الأهداف التي تلقاها كلباء أتت عبر نفس الطرق، مقابل 66.7% بالنسبة للجزيرة، و62.5% لبني ياس، و60% بالنسبة للبطائح.
وعلى صعيد «ملوك الصناعة»، فإن الكرات العرضية تتألق بأقدام فيديريكو كارتابيا، الذي صنع 3 أهداف بواسطتها، مُتصدراً المشهد مع «كاكو»، الذي قدّم 3 «أسيست» أيضاً، منها 2 عبر العرضيات، إلا أن نجم «الفرسان» يتخصص بصورة لافتة جداً في الركلات الثابتة، التي صنع بواسطتها كل الأهداف عبر الكرات العرضية، بواقع 2 من الركلات الركنية، وواحدة عبر ركلة حُرة غير مُباشرة، كما صنع عزيزون جانييف هدفين لـ«الراقي» من تمريرتين عرضيتين، مثلما كان الحال مع هوجو نيتو «الإمبراطور»، ومحمد ربيع «فخر أبوظبي».

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
