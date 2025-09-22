الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جوارديولا عن «ركن الحافلة» أمام أرسنال.. مرة واحدة في 10 سنوات ليس سيئاً!

جوارديولا عن «ركن الحافلة» أمام أرسنال.. مرة واحدة في 10 سنوات ليس سيئاً!
22 سبتمبر 2025 12:04

لندن(أ ف ب)

تقبّل الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، انتقادات أسلوب لعبه المحافظ الذي انقلب عليه في التعادل مع مضيفه أرسنال 1-1، ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
واختار جوارديولا خطة لعب حذرة على نحو غير معتاد في الشوط الثاني على ملعب الإمارات، في سعيه للحفاظ على التقدّم بهدف النروجي إيرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة.
لكن قرار مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق بسحب هالاند وفيل فودن، والاعتماد على الدفاع بخمسة لاعبين لم ينجح في النهاية.
وسيطر أرسنال على معظم فترات الشوط حتى أدرك البديل البرازيلي جابريال مارتينيلي التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
قال جوارديولا الذي لم يمتلك فريقه سوى 32.8% من الاستحواذ، وهو أدنى معدل له في الدوري الإنجليزي، بشكل ساخر «لا أصدق أن لدي رقماً قياسياً جديداً في هذا البلد».
ولجأ الإسباني إلى تكتيك أقرب لما اعتاد عليه خصمه القديم البرتغالي جوزيه مورينيو، في محاولة يائسة للحفاظ على فوز ثمين بعد بداية متذبذبة للموسم، لكن تخليه عن مبادئه الهجومية لم يثمر، ليجد سيتي نفسه تاسع الترتيب، متأخراً بثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.
وأضاف: «أتقبّل الانتقادات على أسلوبي المحافظ، أنا هنا من أجل ذلك. قبل ثلاثة أيام أمام أفضل فريق في إيطاليا لعبنا بشكل مختلف أمام نابولي. أعاني. لا يعجبني ذلك. لكن إذا كان الخصم يقدم أداء جيداً، علينا أن نقبل ذلك ونتحسن».
ولم يعترض جوارديولا على وصف أحد الصحفيين بأنه «ركن الحافلة» أمام مرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما، فقال مبتسماً: «فعلها مانشستر سيتي مرة واحدة في عشرة أعوام، هذا ليس سيئاً، صحيح؟».
لكن المدرب رأى الجانب المشرق من أداء فريقه، قائلاً: «ذكرتُ هذا الموسم أنني لا أهتم بالنتائج بقدر ما أريد رؤية الروح تعود. فقدناها الموسم الماضي وعلينا استعادتها. لقد فعلنا ذلك هذا الأسبوع».
على الجانب الآخر، قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال: إنه «يرفع القبعة» للاعبيه، مؤكداً سيطرة فريقه شبه الكاملة على المباراة.
وتابع: «واحدة من فرص سيتي كانت من ركنية، الثانية من هجمة مرتدة والثالثة قدمناها لهم. هذا كل شيء. أن نُبقي سيتي عند هذا الحد، أرفع القبعة للشباب».

