برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية ترسم أجمل لوحة بالأرجنتين

برعاية منصور بن زايد.. كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية ترسم أجمل لوحة بالأرجنتين
22 سبتمبر 2025 12:21

قرطبة (وام)
احتضن نادي الفروسية بمدينة قرطبة بالأرجنتين، أمس فعاليات الجولة الثامنة من النسخة الثانية لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وسط مشاركة واسعة من الملاك والمربين، وأقيمت الفعاليات برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس لجنة الكأس.
وأسفرت النتائج النهائية للمنافسات عن فوز «بي بي ماجنوليا» لجاستون لابادي، باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وفازت «إتش سي آي ماجرفينا» لجيرمان باليريمو، بلقب المهرات عمر 2 و3 سنوات، وحصدت «إتش دي جيه أسمرالدا» لباتريسيو اليخاندرو كاسو، اللقب الذهبي للأفراس.
ونال «إتش إل سي فيرموت» لباليستر كونسيجناتاريو، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وأحرز «إتش دي جيه تورنادو» لجورج ألبيرتو، اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، فيما توشح «إتش سي آي دون ستارلو» لجيرمان باليريمو، باللقب الذهبي للفحول.
شهد الفعاليات وتوَّج الفائزين سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، بحضور عيضة المنهالي، من جمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من المسؤولين والملاك والمربين.
وشهدت البطولة مشاركة 27 خيلاً تعود لعدد من الملاك والمربين من الأرجنتين، وتضمنت الأشواط التأهيلية لفئات المهرات والأمهار بعمر سنة، وسنتين، وثلاث سنوات، إلى جانب فئتي الأفراس والفحول، قبل أن تختتم بالبطولات النهائية التي أسفرت عن تتويج عدد من الخيول الفائزة بالألقاب الذهبية.
وجاءت الجولة الثامنة لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية، لتؤكد الزخم المتنامي للبطولة على الساحة الدولية، باعتبارها محطة بارزة في قارة أميركا الجنوبية، ومناسبة تجمع نخبة الملاك والمربين وعشاق الخيل العربية من أنحاء العالم المختلفة.
ويُعد نادي قرطبة للفروسية، الذي تأسّس عام 1887، من أعرق المراكز الرياضية والاجتماعية في الأرجنتين، وأحد أبرز معاقل الفروسية، حيث ارتبط منذ نشأته بتنظيم سباقات الخيل وتطوير السلالات، واحتضن بطولات بارزة رسّخت مكانة قرطبة على خريطة الفروسية.

وتتضمن النسخة الثانية من كأس الإمارات العالمي، 10 جولات في قارات العالم المختلفة، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، بما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم ملاك ومربي الخيل العربية، وإبراز مكانتها عالمياً، وصون الإرث الثقافي العربي الأصيل.

