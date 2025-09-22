فتح باب التسجيل المبكر لـ«الترايثلون» في حلبة ياس



أبوظبي (الاتحاد)

يعود ترايثلون ياس، أضخم فعالية رياضية مجتمعية في الدولة، في نسخته السادسة عشرة يوم السبت 14 فبراير المقبل، ليتحوّل مضمار حلبة مرسى ياس إلى وجهة تجمع الرياضيين والعائلات ومحبي اللياقة في أجواء مليئة بالحماس.

ويتيح السباق للمشاركين خوض التحدي سواء لتحقيق أرقام شخصية جديدة أو لخوض التجربة للمرة الأولى، حيث يستمر الحدث من الصباح حتى المساء ليمنح كل متسابق فرصته لإكمال التحدي والاحتفال بإنجازه.

وأثبت ترايثلون ياس مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في الدولة، ليس من خلال المنافسة فقط، بل عبر أجوائه الاحتفالية المميزة التي تجمع بين الموسيقى الحية وأكشاك الطعام والأنشطة العائلية الترفيهية، مع حضور جماهيري يشارك الفرحة ويحتفي بكل متسابق يصل إلى خط النهاية. ويؤكد الحدث أن الرياضة في الإمارات متاحة للجميع مع سباقات الشركات الجماعية ومشاركة الأطفال الصغار بعمر 6 سنوات.

ويوفّر برنامج «تدرّب في ياس» الفرصة للراغبين بالاستعداد مسبقاً، حيث تفتح الحلبة أبوابها في أمسيات خاصة خالية من المركبات لممارسة رياضة المشي أو الجري أو ركوب الدراجات على المضمار نفسه الذي يستضيف السباق، ما يمنح المشاركين تجربة تدريبية آمنة واجتماعية تعزز ثقتهم ولياقتهم قبل يوم التحدي.

ويمكن للمشاركين اختيار الفئة الأنسب لهم من بين مجموعة واسعة من السباقات، تشمل: ترايثلون الناشئين (200 متر سباحة، 10 كم دراجة، 2.5 كم جري)، سباق «تراي كيدز» (100 متر سباحة، 5 كم دراجة، 1.5 كم جري)، سباقات الترايثلون الأولمبي والسبرينت والسوبر سبرينت (للمشاركة الفردية أو الجماعية)، إضافة إلى سباقات الدواتلون، والأكواتلون، والتزلج بالعجلات، لتمنح الرياضيين على اختلاف مستوياتهم فرصة خوض تجربة السباق تحت أضواء الحلبة.

وانطلق التسجيل للمشاركة في ترايثلون ياس 2026 رسمياً، مع أسعار التسجيل المبكر التي تتوفر حتى 31 ديسمبر 2025.