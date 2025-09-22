الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي تستضيف «دولية الطاولة» أكتوبر المقبل

دبي تستضيف «دولية الطاولة» أكتوبر المقبل
22 سبتمبر 2025 13:31


دبي (وام)
تستضيف دبي، خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر المقبل، منافسات النسخة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين، التي ينظمها اتحاد الطاولة، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتأتي البطولة بعد نجاح النسختين الماضيتين، حيث أقيمت الأولى في مدينة العين والثانية في دبي، وشهدتا مشاركة قياسية من دول العالم المختلفة.وتقام منافسات النسخة الجديدة في فئات تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنة فردي للبنين والبنات، إضافة إلى الزوجي المختلط لفئتي تحت 15 و19 سنة.
وأوضح أحمد البحر، الأمين العام المساعد، أن الاتحاد ينتظر تقارير الاتحاد الدولي، وتأكيد الأعداد النهائية للمشاركين بعد إغلاق باب التسجيل، تمهيداً لاستكمال الترتيبات الخاصة بالبطولة.وأكد أن البطولة باتت تحظى بمكانة بارزة في أجندة الاتحاد الدولي، بفضل النجاحات الكبيرة التي تحققت في النسختين السابقتين، والأرقام القياسية للمشاركين في الفئات المختلفة.

