الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الملك» يسيطر ويخسر.. الشارقة يفشل في إخماد «البُركان»

«الملك» يسيطر ويخسر.. الشارقة يفشل في إخماد «البُركان»
22 سبتمبر 2025 13:37

علي معالي (أبوظبي)

أكدت مباراة الشارقة الأخيرة بدوري المحترفين، والتي انتهت بخسارته على ملعبه أمام عجمان بهدف دون رد، أن الفريق يعاني بعدما سيطر على معظم مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 61%، مقابل 39%، ولكن دون جدوى، وكان في مقدور عجمان أن يزيد غلة التهديف، في ظل الفرص الكثيرة التي لاحت للبرتقالي، حيث سدد 15 كرة، مقابل 10 للشارقة.
ويعكس ما قاله ديفيد ريبيرو المدرب المساعد لفريق الشارقة من اعترافات عما قدمه فريقه أمام عجمان حالة «الملك» المتراجعة، والتي جعلت جماهير الفريق تخرج من الملعب البيضاوي غاضبة بسبب النتيجة والأداء.
قال ريبيرو: «كنّا نعلم طريقة لعب عجمان قبل المباراة تماماً، ومع ذلك فشلنا في التعامل معهم على أرض الملعب، بل وكان في مقدور المنافس أن يسجل أهدافاً أكثر، وحصلنا على العقاب نتيجة ما حدث في المباراة وفقدنا 3 نقاط أخرى».
وأضاف: «التعامل مع الكرة في الملعب لم يكن مناسباً، وفقدنا التنظيم في الملعب، وهو ما جعلنا نظهر بهذه الصورة السيئة، وعلينا أن نعمل أكثر خلال الفترة المقبلة لاستعادة الوضع اللائق بنا».
وقال ديفيد ريبيرو: «كانت هناك مساحات كبيرة في خطوطنا الدفاعية وهذا نتيجة عدم الضغط المناسب في أرض الملعب، وحصلنا على العقاب بالمباراة».
وأكد كايو لوكاس أن الفريق لم يقدم المطلوب في المباراة وقال: «علينا أن نعمل بقوة وجد كبيرين، حتى نستطيع استعادة المنافسة على القمة، ومازلنا في بداية الموسم وعلينا مراجعة أنفسنا سريعاً».
وأضاف: «من الصعب أن نخسر في ملعبنا بهذه الطريقة، خاصة أننا تحكمنا في المباراة وصنعنا العديد من الفرص، وأنا سعيد لعودتي بعد غياب بسبب الإصابة».
من جانبه أكد ماجد حسن لاعب الشارقة على أحقية عجمان بالفوز قائلاً: «امتلك عجمان فرصاً أكثر للتهديف، ورغبته وشراسته كانت أفضل من فريقي، ونحن افتقدنا ذلك، ونحن كلاعبين نتحمل هذه الخسارة والمستوى الذي ظهرنا عليه، ومن بداية الموسم لم نقدم المأمول، وهو ما يدفعني إلى القول لابد من تعديل الأمور بيننا كلاعبين من أجل مصلحة الشارقة».

 

الشارقة
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
