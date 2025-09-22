الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساينز ولوكلير.. قيادة من نوع آخر!

ساينز ولوكلير.. قيادة من نوع آخر!
22 سبتمبر 2025 13:56

موناكو (أ ب)

أخبار ذات صلة
نوريس الأسرع في التجارب الأخيرة لـ «جائزة إيطاليا»
«فورمولا -1».. جاسلي يمدد عقده مع ألبين حتى 2028

بعد صعود مفاجئ إلى منصة التتويج في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، عاد كارلوس ساينز جونيور إلى القيادة بعد ساعات قليلة من السباق، لكن هذه المرة، عبر شاحنة صغيرة مستأجرة رفقة شارل لوكلير.
وأراد لوكلير العودة إلى موناكو بعد عطلة نهاية أسبوع محبطة، حيث تعرض لحادث تصادم خلال التجربة الرسمية، واحتل المركز التاسع خلال السباق عقب تعرضه لحادث جديد. وتسببت سوء الأحوال الجوية في منع ساينز ولوكلير من السفر، ليضطرا إلى تحويل مسارهما من نيس الفرنسية إلى إيطاليا.
وقال لوكلير في مقطع فيديو عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، مساء الأحد، وهو يدير الكاميرا ليظهر زميله السابق في فريق فيراري ساينز خلف عجلة القيادة في نفق، «بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية في باكو، ظننت أن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءا، ولكن...».
وأوضح ساينز سائق ويليامز، الذي حصد المركز الثالث في سباق أذربيجان، ليصعد بفريقه إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ أربع سنوات «تم تحويل مسارنا بسبب عاصفة، لم نتمكن من الهبوط في نيس، لذلك هبطنا في وسط إيطاليا، واستأجرنا شاحنة صغيرة، ونحن الآن في طريقنا إلى موناكو».

فورمولا 1
شارل لوكلير
كارلوس ساينث
آخر الأخبار
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©