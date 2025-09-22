ساينز ولوكلير.. قيادة من نوع آخر!

موناكو (أ ب)

بعد صعود مفاجئ إلى منصة التتويج في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا- 1، عاد كارلوس ساينز جونيور إلى القيادة بعد ساعات قليلة من السباق، لكن هذه المرة، عبر شاحنة صغيرة مستأجرة رفقة شارل لوكلير.

وأراد لوكلير العودة إلى موناكو بعد عطلة نهاية أسبوع محبطة، حيث تعرض لحادث تصادم خلال التجربة الرسمية، واحتل المركز التاسع خلال السباق عقب تعرضه لحادث جديد. وتسببت سوء الأحوال الجوية في منع ساينز ولوكلير من السفر، ليضطرا إلى تحويل مسارهما من نيس الفرنسية إلى إيطاليا.

وقال لوكلير في مقطع فيديو عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، مساء الأحد، وهو يدير الكاميرا ليظهر زميله السابق في فريق فيراري ساينز خلف عجلة القيادة في نفق، «بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة للغاية في باكو، ظننت أن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءا، ولكن...».

وأوضح ساينز سائق ويليامز، الذي حصد المركز الثالث في سباق أذربيجان، ليصعد بفريقه إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ أربع سنوات «تم تحويل مسارنا بسبب عاصفة، لم نتمكن من الهبوط في نيس، لذلك هبطنا في وسط إيطاليا، واستأجرنا شاحنة صغيرة، ونحن الآن في طريقنا إلى موناكو».