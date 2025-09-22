الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
العامري: أي إجراء مخالف لقرار التحكيم في «شطرنج الإمارات» باطل

22 سبتمبر 2025 15:06

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أصدرت الغرفة الاستئنافية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، قراراً بوقف إجراءات انتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج للدورة 2025-2028، وذلك إلى حين الفصل في النزاع الرياضي المنظور أمامها.
وكانت الغرفة قد تسلمت طلب تسجيل النزاع رقم (2025/4) المقدم من إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري ضد كل من تريم مطر تريم، وحسين بن رشيد رئيس لجنة الانتخابات باتحاد الشطرنج، حيث طالب بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة.
وتضمّن القرار إخطار اتحاد الشطرنج وأطراف النزاع، إضافة إلى المحكّم الفرد أو هيئة التحكيم حال تشكيلها، على أن يُعاد مخاطبة الاتحاد بعد البت في النزاع لاستكمال الإجراءات، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وأكد المستشار سالم بهيان العامري، رئيس الغرفة الاستئنافية، أن القرار جاء استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 الخاص بإنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والنظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز، إلى جانب النظام الأساسي لاتحاد الشطرنج، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وشدد العامري على أن القرار نافذ حتى صدور حكم نهائي أو أي قرار لاحق يعدله أو يلغيه، مؤكداً أن أي إجراء انتخابي يتم خلافاً لأحكام القرار يُعد باطلاً، ولا يترتب عليه أثر قانوني، مع إلزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه والعمل بموجبه، اعتباراً من تاريخ صدوره.

انتخابات الاتحادات الرياضية
الشطرنج
اتحاد الشطرنج
مركز التحكيم الرياضي
