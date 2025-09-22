كيم ينضم إلى قائمة أبطال «السباق إلى دبي»



أبوظبي (الاتحاد)

حصد مايكل كيم، لقب بطولة فيدكس فرنسا المفتوحة، أول ألقابه في جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام ضمن تصنيف «السباق إلى دبي»، وأصبح بذلك أول لاعب أميركي يتوَّج بلقب هذه البطولة، التي أقيمت في العاصمة باريس منذ عام 1972، ليعزّز حظوظه للتأهل إلى نهائيات الجولة التي تقام بضيافة الدولة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء فوز كيم، بعدما أنهى المنافسات برصيد 16 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من أدائه القوي في الجولة الرابعة والأخيرة التي سجل فيها 7 ضربات تحت المعدل، ليكسب الجائزة المالية التي تتجاوز 551 ألف دولار، وكسب 835 نقطة جعلته يتقدم 125 خطوة في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، حيث أصبح في المركز 35 بإجمالي 1034 نقطة.

وتعتبر هذه البطولة رقم 16 في مسيرة كيم ضمن منافسات جولة دي بي ورلد، واللقب الثاني بالمجمل في مسيرته الاحترافية منذ فوزه في جولة بي جي أيه الأميركية في 2018.

وتعليقاً على الفوز، قال كيم: «إنه شعور رائع بتحقيق الفوز لأول مرة في هذه الجولة، ولأول مرة في مسيرتي الاحترافية بالعموم منذ 2018، وكنتُ أرغب بشدة في تقديم أداء جيد، أنا سعيد وممتن للغاية لأنني تمكّنت من تحقيق الفوز، وأشعر بأن هذا التتويج مثالي، وآمل أن أواصل ذلك خلال مسيرتي».

وجاء فوز كيم على حساب الثنائي الفرنسي جيونج كو، والأسترالي إلفيس سمايلي، اللذان حققا 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب كل لاعب 433 نقطة، مما جعل كو يتقدم في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى المركز 60 برصيد 742 نقطة، وسمايلي إلى المركز 14 برصيد 1569 نقطة.

وشهدت هذه البطولة تسجيل «36» نتيجة «إيجل»، وهي التي تعني إنهاء أي لاعب حفرة ضمن المنافسات برصيد أقل من ضربتين عن المعدل، مما يعني المساهمة في زراعة 900 شجرة ضمن مبادرات جولة دي بي ورلد لدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة حول العالم.

وتعتبر بطولة فرنسا المفتوحة، البطولة رقم 36 هذا الموسم، الذي يضم بالمجمل 42 بطولة في 26 دولة، ويقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام في الدولة، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.