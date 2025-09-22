«الكلمة العليا» للقدم اليمني بـ«الكود 16» في دورينا



معتز الشامي (دبي)



تنوعت طرق تسجيل أنديتنا للأهداف في 28 مباراة أقيمت حتى الآن في دوري أدنوك للمحترفين، عبر 4 جولات، شهدت صراعاً مثيراً بين الأندية، وقتالاً على النقطة في كل الملاعب، ويتصدر العين ترتيب دورينا الآن بعد مرور 4 جولات بالتساوي مع شباب الأهلي «الوصيف» في عدد النقاط، ولكن بفارق الأهداف، حيث باتت كلمة الحسم لصراع الهدافين هذا الموسم، بعدما سيطر لابا كودجو على القائمة برصيد 7 أهداف.

وإجمالاً تم تسجيل 65 هدفاً حتى الآن.

ويبقى السؤال، كيف سجلت أنديتنا تلك الأهداف الـ65، والتي توزّعت بشكل مثير، حيث تم تسجيل 16 هدفاً بالرأس، بينما كان العين الأكثر تسجيلا بـ5 أهداف بنسبة 56%، وأيضا تم تسجيل 14 هدفاً بالقدم اليسرى، وكان الجزيرة الفريق الأكثر تسجيلاً بـ5 أهداف بنسبة 71%، ثم القدم اليمنى والتي كانت صاحبة الكلمة العليا للأهداف في دورينا بـ35 هدفاً، في ظل قلة الهدافين الذين يستخدمون القدم اليسرى، ويعتبر فريق الظفرة الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليمنى حتى الآن بـ6 أهداف، بنسبة 86%، وفي 28 مباراة تم تسجيل هدف ذاتي وحيد حتى الآن.