«أبيض الناشئين».. فوز ثمين في بداية مشوار «خليجي تحت 17»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استهل منتخبنا الوطني للناشئين «مواليد 2009» مشواره في بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، بفوز ثمين على حساب نظيره العُماني بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء الأحد على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

ويدين «الأبيض» بالانتصار للاعب حمد فريح، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75، بعد متابعته عرضية متّقنة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بثقة في الشباك، مانحاً فريقه أول ثلاث نقاط في البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على المجريات من دون تسجيل أهداف، قبل أن يحسم منتخب الإمارات النتيجة في الشوط الثاني، بينما فشلت محاولات المنتخب العُماني في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة.

ويمثل الظهور الحالي في «خليجي تحت 17» المشاركة الرسمية الأولى لـ«أبيض الناشئين»، حيث أكد الجهاز الفني بقيادة ماجد سالم أن البطولة تشكّل محطة مهمة ضمن خطة إعداد جيل قادر على دعم المنتخبات الوطنية في المستقبل.

وبهذا الفوز رفع «أبيض الناشئين» رصيده إلى ثلاث نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع منتخب قطر «العنابي»، الذي تغلب بدوره على اليمن 1-0 في المباراة الثانية، بهدف فيصل سعيد مطلع الشوط الثاني.

وتستمر منافسات المجموعة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره اليمن عند السابعة مساءً، فيما يواجه المنتخب العُماني نظيره القطري. وتختتم مباريات الدور الأول مساء السبت 27 سبتمبر بلقائي قطر مع الإمارات، وعُمان مع اليمن.