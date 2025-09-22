سيلفا: أرسنال حصد نقطة «غير عادلة» أمام مانشستر سيتي

لندن (د ب أ)

يرى البرتغالي برناردو سيلفا نجم خط وسط مانشستر سيتي أن أرسنال حصل على أفضلية غير عادلة بعد تعادله 1-1 مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد.

واتهم سيلفا مسؤولي كرة القدم بـ«عدم الاستماع»، و«الافتقار إلى الحس السليم والاحترام».

والتقى سيتي مضيفه أرسنال بعد 66 ساعة فقط من فوزه على نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا المنقوص بعشرة لاعبين على ملعب الاتحاد، في الوقت الذي التقى فيه أرسنال مع مضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني في البطولة القارية قبل يومين من مباراة سيتي، وبالتالي حصل على راحة أطول.

وسجل البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليمنح أرسنال التعادل القاتل بعد تقدم النرويجي إيرلينج هالاند بهدف لسيتي في الشوط الأول.

وقال سيلفا غاضباً: «الحقيقة هي أننا لا نستطيع خوض واحدة من أهم مباريات الموسم دون راحة، ليس من العدل خوض مباراة كهذه بهذه الطريقة، إنه ببساطة أمر غير صحيح».

وأضاف «كان لديهم خمسة أيام للتعافي، ولدينا يومان ونصف اليوم، في واحدة من أهم المباريات، لا يمكن أن يحدث هذا، إنه ببساطة غير كافٍ».

وأوضح: «لم أشعر بأنني في حالة مثالية للعب بهذه الطريقة، واللاعبون الذين لم يظهروا بأعلى مستوى لا يعرفون شعور خوض مباراة كهذه، يجب أن تكون في أفضل حالاتك».

وأشار: «شاهدنا عبد القادر خوشانوف يصاب لأن هذه المباريات تتطلب الكثير، أشعر بأنه من المحبط أننا لم نتمكن من تقديم أفضل مستوياتنا لمجرد قرار شخص يعتقد أنه من العدل أن نلعب بعد يومين ونصف اليوم أقل من أرسنال».

واستطرد: «مع السفر، نحتاج إلى يوم إضافي واحد على الأقل للتعافي، لا يهم إن كان لدى أرسنال أربعة أو خمسة أو ستة أيام للتعافي، فقط امنحونا يوماً إضافياً، وهذا يمنحنا ثلاثة أيام ونصف اليوم، وعندها ستكون المباراة متكافئة».

ولدى سؤاله عن خطورة هذا التحول السريع على اللاعبين، أجاب سيلفا: «الجدول هو الجدول، وأتفهم أن لديكم مسابقات مختلفة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وشركات البث التلفزيوني تسعى إلى كسب المال.. لا نمانع اللعب كل ثلاثة أو أربعة أيام، ولا نمانع لعب 60 مباراة في الموسم لأننا معتادون ذلك، لكن ما نطلبه هو المنطق السليم لأن هذه واحدة من أهم مباريات الموسم».