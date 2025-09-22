الشارقة يلتقي كاليفورنيا ايجلز في افتتاح مشواره بمونديال اليد



القاهرة (وام)

يلتقي فريق الشارقة مع فريق كاليفورنيا ايجلز بطل أميركا الشمالية والكاريبي، يوم الجمعة المقبل، في افتتاح مشوار الفريقين بمونديال الأندية لكرة اليد، الذي يقام في جمهورية مصر العربية، من 26 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 أندية.

ويخوض الفريق خلال معسكره المقام حالياً في جمهورية مصر العربية، مباراة تحضرية غداً مع أحدى الفرق المصرية قبل ختام استعداداته للمباراة الأولى بالمونديال.

وأكد جاسم محمد عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة مشرف اللعبة، جاهزية الفريق لانطلاقة البطولة، موضحاً أن الهدف هو الوصول إلى أبعد نقطة وتحقيق أفضل نتيجة.وتأهل الشارقة للمشاركة في البطولة كونه بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة اليد بنسختها الماضية.