الرياضة

مدرب الأهلي السعودي: نسعى لتكرار فرحة «النخبة» بـ«لقب عالمي»

مدرب الأهلي السعودي: نسعى لتكرار فرحة «النخبة» بـ«لقب عالمي»
22 سبتمبر 2025 18:01

الرياض (د ب أ)

أكد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي عن تطلعه لتتويج جديد مع الفريق، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام بيراميدز المصري غداً الثلاثاء على كأس القارات الثلاث «أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ».
وقال يايسله في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن المباراة إنه يأمل في إسعاد الجماهير وتحقيق الفوز بالنهائي القاري من أجل تكرار الفرحة التي عاشتها جماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة وأن اللقب يعتبر أول لقب عالمي يحققه فريق سعودي من بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».
وشدد مدرب الأهلي على قوة منافسه بيراميدز بما يمتلكه من لاعبين على مستوى عالٍ، وما يتمتع به من أسلوب لعب قد يسبب مشاكل لأي منافس، مؤكداً على أهمية الدعم الجماهيري للاعبين في مباراة الغد من أجل تحقيق اللقب القاري.
ولفت المدرب الألماني إلى أن تزامن المباراة مع اليوم الوطني السعودي يجعل من اليوم حدثاً مميزاً، معرباً عن أمله في إسعاد الجماهير باللقب.
وعن إمكانية لحاق جالينو بالمباراة، قال يايسله إن الساعات المقبلة ستحسم الأمور بشأن مشاركة اللاعب وذلك بعد التحدث مع الفريق الطبي عن إمكانية مشاركته في النهائي.
ورداً على سؤال بشأن تراجع أداء الأهلي في الشوط الأول بآخر مباراتين أمام ناساف الأوزبكي والهلال، رد مدرب الأهلي بأنه لا يخطط للعب فقط بشكل جيد في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن ما حدث خلال المباراتين الماضيتين هي أخطاء سيعمل على تفاديها أمام بيراميدز.

