الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رومينيجه يُجدد ذكريات كأس العالم 1986!

رومينيجه يُجدد ذكريات كأس العالم 1986!
22 سبتمبر 2025 18:20

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد.. فوز و3 نقاط وقفزة 5 مراكز في الدوري الإنجليزي
الألماني بواتينج يودع ملاعب كرة القدم

اعترف النجم الدولي الألماني السابق والرئيس التنفيذي سابقاً في بايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيجه، بأنه كان يتمنى التتويج بكأس العالم، خاصة في نسخة 1986 بالمكسيك أمام الأرجنتين في النهائي.
وأوضح اللاعب الفائز بلقب أمم أوروبا 1980 أنه يتمنى خوض تلك المباراة مجدداً وقال إنه شاهد المباراة النهائية في المكسيك لاحقاً مع الراحل فرانز بكينباور.
وذكر أنه قال لأسطورة الكرة الألمانية، والذي تولى تدريب الفريق في ذلك النهائي: «فرانز لقد ارتكبنا خطأ».
وقال رومينيجه، والذي سيبلغ عامه السبعين بعد ثلاثة أيام، إن فريقه كان خاسراً بهدفين دون رد في ملعب «أزتيكا» وأن الأمور بدت وأنها حسمت، قبل أن يسجل رودي فولر ورمينيجه نفسه هدفين ليتعادل الفريق الألماني.
وأضاف: «ثم ارتكبنا خطأ، كنا جشعين للغاية، وأردنا تسجيل الهدف الثالث بأي شكل، لكن المنتخب الأرجنتيني نجح في التسجيل ورفع دييجو مارادونا، والذي كان في أوج تألقه، الكأس الذهبية، وليس المنتخب الألماني وقائده رومينيجه».
وبعد 39 عاما قال النجم الدولي السابق والذي كانت تلك المباراة اللقاء الدولي الأخير له: «لقد تقبلت الأمر ولم يعد يمثل مشكلة بالنسبة لي».
وشارك رومينيجه في نهائي كأس العالم مرتين مع المنتخب الألماني، وخسر كلاهما، وكان الأول في نسخة عام 1982 وخسر أمام إيطاليا 1-3 ثم في 1986 وخسر أمام الأرجنتين 2-3.

كارل هانز رومينيجيه
منتخب ألمانيا
كأس العالم
آخر الأخبار
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«بريسايت» و«شروق» تطلقان صندوقاً عالمياً بـ 100 مليون دولار للابتكار في الذكاء الاصطناعي
اليوم 15:17
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اقتصاد
«أليك القابضة» تعلن النطاق السعري لأسهمها وبدء الاكتتاب للطرح العام الأولي
اليوم 15:16
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اقتصاد
«غرف دبي» تناقش مع ممثلي 25 شركة كورية آفاق التعاون
اليوم 15:15
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
الرياضة
الحقايق تروى المشهد في مهرجان «البيت متوحد» لسباقات الهجن
اليوم 15:08
صورة موضوعية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقود عصراً جديداً للتلفزيونات الذكية
اليوم 15:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©