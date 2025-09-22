رومينيجه يُجدد ذكريات كأس العالم 1986!

ميونيخ (د ب أ)

اعترف النجم الدولي الألماني السابق والرئيس التنفيذي سابقاً في بايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيجه، بأنه كان يتمنى التتويج بكأس العالم، خاصة في نسخة 1986 بالمكسيك أمام الأرجنتين في النهائي.

وأوضح اللاعب الفائز بلقب أمم أوروبا 1980 أنه يتمنى خوض تلك المباراة مجدداً وقال إنه شاهد المباراة النهائية في المكسيك لاحقاً مع الراحل فرانز بكينباور.

وذكر أنه قال لأسطورة الكرة الألمانية، والذي تولى تدريب الفريق في ذلك النهائي: «فرانز لقد ارتكبنا خطأ».

وقال رومينيجه، والذي سيبلغ عامه السبعين بعد ثلاثة أيام، إن فريقه كان خاسراً بهدفين دون رد في ملعب «أزتيكا» وأن الأمور بدت وأنها حسمت، قبل أن يسجل رودي فولر ورمينيجه نفسه هدفين ليتعادل الفريق الألماني.

وأضاف: «ثم ارتكبنا خطأ، كنا جشعين للغاية، وأردنا تسجيل الهدف الثالث بأي شكل، لكن المنتخب الأرجنتيني نجح في التسجيل ورفع دييجو مارادونا، والذي كان في أوج تألقه، الكأس الذهبية، وليس المنتخب الألماني وقائده رومينيجه».

وبعد 39 عاما قال النجم الدولي السابق والذي كانت تلك المباراة اللقاء الدولي الأخير له: «لقد تقبلت الأمر ولم يعد يمثل مشكلة بالنسبة لي».

وشارك رومينيجه في نهائي كأس العالم مرتين مع المنتخب الألماني، وخسر كلاهما، وكان الأول في نسخة عام 1982 وخسر أمام إيطاليا 1-3 ثم في 1986 وخسر أمام الأرجنتين 2-3.