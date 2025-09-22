كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة تُدشن النسخة الثانية الأربعاء

أبوظبي (وام)

تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، النسخة الثانية من البطولة الخليجية لكرة السلة للسيدات، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الخليجية لكرة السلة واتحاد كرة السلة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات ومتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات.

وتشارك في منافسات البطولة 4 فرق هي، أكاديمية فاطمة بنت مبارك (الإمارات)، ونادي الفتاة الرياضي (الكويت)، ونادي الأدعم (قطر)، وفريق نادي المرأة الثقافي (سلطنة عمان).

وقال طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «البطولة إضافة نوعية للرياضة النسائية في المنطقة، حيث تجمع تحت مظلتها فرقاً خليجية رائدة، وتشكل فرصة ثمينة للاعبات لتبادل الخبرات وصقل مهاراتهن، إلى جانب تعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضة النسائية ووجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية».