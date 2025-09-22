الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ريال مدريد لن يشارك في حفل الكرة الذهبية!

ريال مدريد لن يشارك في حفل الكرة الذهبية!
22 سبتمبر 2025 19:05

باريس (أ ف ب)

لن يرسل ريال مدريد الإسباني وفداً رسمياً إلى حفل جائزة الكرة الذهبية المقرر مساء اليوم في باريس، وفي المقابل، منح النادي الملكي لاعبيه ولاعباته حرية الانتقال إلى العاصمة الفرنسية إذا رغبوا في ذلك.
وستسافر الاسكتلندية كارولاين وير، المرشحة لجائزة الكرة الذهبية، إلى باريس، بحسب ما أوضح المصدر عينه.
لكن تشكيلة فريق الرجال ستكون منشغلة في مباراتها غداً الثلاثاء على أرض ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم، وبالتالي لن تسافر بناء على رغبة المدرب شابي ألونسو.
وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي كشف بعد الفوز على مارسيليا الفرنسي 2-1 في دوري أبطال أوروبا، انه لن يسافر لاستلام جائزة جيرد مولر لهداف العام.
وكان ريال مدريد اعتكف عن السفر العام الماضي لحضور الحفل، بعد تسريب أخبار عن نيل الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، على حساب هدافه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وحصل ريال في تلك الليلة على عدة تسميات ونال جوائز من بينها أفضل هداف «مبابي بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين» وأفضل مدرب للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد
جائزة الكرة الذهبية
فرانس فوتبول
