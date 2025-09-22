«الموج الأزرق» يستعصي على أندية دورينا



سلطان آل علي (دبي)

يقدّم العميد النصراوي عرضًا دفاعياً كبيراً مع انطلاقة موسم 2025/2026، بفضل عمل مدرّب يُعرف بهدوئه وتنظيمه، وهو يوكانوفيتش، الذي أظهر تحوّلًا واضحًا في خط الدفاع هذا الموسم.

بعد أربع جولات فقط، اكتفى الفريق باستقبال هدف واحد فقط وهو رقم يُشكّل نقطة فارقة مقارنةً بالمواسم السابقة، ما يعكس تغيّرًا في عقلية الفريق وسلوكياته في الملعب.

في الموسم الماضي، وخلال نفس المرحلة من المسابقة، كان النصر قد استقبل ثمانية أهداف، وهو نفس ما حصل في موسم 23/24، بينما في 22/23 بلغ عدد الأهداف المتلقاة ثلاثة فقط، وفي 21/22 كانت خمسة أهداف. هذا التراجع الحادّ في عدد الأهداف المُستقبلة يشير إلى أن الفريق لم يعد يسقط بسهولة أمام الانفلاتات الدفاعية التي كانت تؤرق جماهيره، وإنما بات فريقاً متماسكاً يلعب بحذر وذكاء من الخلف. حتى الهدف الوحيد الذي استقبله جاء في الدقيقة 95 أمام حامل اللقب شباب الأهلي ومن كرة ثابتة. مما يعكس قوة الفريق الحقيقية تحت هذا الاختبار.

إدارة النادي ليست بمعزل عن هذا التحول، فقد نجحت في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مناسبة، سواء في مراكز الدفاع أو خط الوسط، ما أعطى يوكانوفيتش أدوات أفضل للعمل.

كما أن تحركات الإدارة للتعاقد مع لاعبين لدعم الاستقرار الدفاعي أثمرت سريعاً، وأضافت عمقاً للصفوف بحيث لا يعتمد المدرب على عدد محدود من الأسماء. لكن رغم هذا الحضور الدفاعي القوي، يبقى التحدي الهجومي قائماً؛ فالفريق ما زال يعاني من ضعف في صناعة الفرص وتسديدها، خاصةً مع غياب مهدي قائدي الذي يقود التحولات الهجومية وتأخر وصول ميريز الذي كان منتظراً ليكون الهداف الأول للفريق.

ما يلفت أن النصر، رغم استقباله هدفاً واحداً في الدوري، لم يفرّط في انتصاراته، حيث نجح في تحقيق نتائج جيدة، وهو إنجاز يُحسب للمدرب الذي نقل تركيز الفريق من اللعب المفتوح إلى التأمين الدفاعي أولًا، كما أن الجماهير بدأت تلمس الاستقرار في الخلفية، ويبدو أن يوكانوفيتش قد أنجز مهمته الأولى بأن يجعل الفريق لا يُضرب دفاعه بسهولة، حتى لو لم يكن الهجوم هو الأفضل بعد.

الدفاع لا يصنع الألقاب وحده، هذا معروف، لكن تقدّم النصر خطوة كبيرة نحو أن يكون فريقاً يكاد لا يُخترق، وهذا ما يُخيف الخصوم أولا ويرسّخ ثقافة الانضباط لمن يريد المنافسة على أكثر من جبهة. إذا استطاع يوكانوفيتش واللاعبون دعم هذا التحوّل الدفاعي بهجوم أكثر جرأة وتنويعاً في الأداء، فإن النصر قد يصبح منافساً متطوراً على المسابقات المحلية مما يبشر بعودة العميد إلى سابق عهده تدريجياً.