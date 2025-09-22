الأهلي يعلن غياب 8 لاعبين عن مباراته بالدوري المصري

القاهرة (د ب أ)

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عن معاناة محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، من آلام في عضلة الساق «السمانة» في نهاية مران اليوم، وسيجري أشعة خلال الساعات المقبلة لتقييم موقفه طبياً.

وقال جاب الله في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم، إن الثلاثي أحمد رمضان بيكهام، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد بن رمضان، غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام حرس الحدود بسبب إجهاد في العضلة الخلفية، وعدم الجاهزية الطبية.

وأضاف طبيب الأهلي أن غياب إمام عاشور وأحمد مصطفي زيزو ومحمد شكري والمغربي أشرف داري بسبب الإصابة.

وأعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني قائمة الفريق استعداداً لمباراة حرس الحدود المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي، محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.