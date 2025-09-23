القدر يصالح ديمبلي بعد مسيرة عطلتها الإصابات والإخفاقات

باريس (د ب أ)

كلل عثمان ديمبلي عاماً من التوهج بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، ليحقق نجاحاً شخصياً لطالما كان يصبو إليه، من خلال فوزه مساء أمس الإثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2025.

الجائزة الاستثنائية الممنوحة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حصل عليها ديمبلي "28 عاماً" بعد مسيرة متأرجحة لسنوات، فشل خلالها في بعض الأحيان في ترك بصمة تضاهي إمكانياته الفنية العالي.

في مقاطعة نورمادي شمال فرنسا ولدي ديمبلي لأم سنغالية-موريتانية وأب مالي، لكن الظروف المعيشية لم تكن مثالية، فالبلد الذي يقطنون فيه يعاني من ارتفاع نسبة البطالة، ومن ثم كانت كرة القدم بمثابة طوق نجاة من مستقبل قد يتخذ مساراً مختلفاً. وأثبت اللاعب موهبته على الفور مع النادي المحلي إيفرو، قبل أن ينتقل صاحب الـ13 عاماً إلى رين في 2010، ومنها بدأت رحلة نمو موهبته وتدرجه في فرق المراحل السنية، وصولاً للفريق الأول عام 2015.

ديمبلي لم يكن مجرد أحد أبناء المهاجرين الذين يبحثون لأنفسهم عن فرصة للعيش واللعب بين الكبار، فهناك المئات بل الآلاف من اللاعبين ذوي الأصول الأفريقية الذين يشقون طريقهم إلى كبرى الأندية بالدوري الفرنسي، لكن قلة هم الذين يتنافسون على المستوى العالمي.. وكان عثمان واحداً من هؤلاء. رحلة من التألق بقميص بروسيا دورتموند لفتت أنظار العالم إلى أن النادي الألماني يمتلك جوهرة حقيقية، فهو اللاعب المهاري السريع الذي يمكنه أن يراوغ أعتى المدافعين في لمح البصر، علاوة على موهبته التهديفية الفطرية التي تعزز قدراته كلاعب متكامل. وفي صيف 2017 كان ديمبلي على موعد مع التاريخ وذلك عندما انتقل للعب في صفوف برشلونة، فلم يكن النادي الإسباني قد استفاق من صدمة رحيل مفاجئ لنجمه البرازيلي نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان، ليعوضه بعد ذلك بالتعاقد مع ديمبلي. لكن القدر لم يكن رحيماً بالنجم الفرنسي، كذلك لم يهنأ برشلونة بصفقته المميزة، حيث أن ديمبلي الذي لم يغب في موسم 2017-2016 سوى 12 يوماً فقط للإصابة، بدأ رحلة طويلة وشاقة مع الإصابات بقميص برشلونة.

وفي موسم 2018-2017 وحده غاب ديمبلي 124 يوماً بسبب إصابتين مختلفتين، ما أدى إلى افتقاد الفريق جهوده في 31 مباراة. الموسم التالي كان أقل حدة في غيابات وإصابات ديمبلي، حيث تعرض لـ 3 إصابات فقط على مدار الموسم، بمدة غياب بلغت 89 يوماً، وبفقدان الفريق لجهوده في 18 مباراة. ثم جاء موسم 2020-2019 ليكون بمثابة الضربة الأكبر لبرشلونة، ولطموحات ديمبلي نفسه في أن يعرف طريقه لمشاركة منتظمة.. اللاعب الذي وصف بـ "الزجاجي" غاب 289 يوماً، أي ما يقرب من عام كامل بسبب 4 إصابات مختلفة.

رفع برشلونة راية اليأس في محاولاته للاستفادة من موهبة ديمبلي، وبات يقيناً لدى النادي الإسباني وأنصاره أن الصفقة التي راهن عليها كثيرون انتهى مصيرها إلى فشل كبير. ورغم أن عثمان تجاوز مؤخراً فقط الحصيلة التهديفية التي سجلها مع برشلونة، وذلك بقميص فريقه الحالي باريس سان جيرمان، إلا أنه احتاج لعدد مباريات أقل بكثير ليفعل ذلك. ففي صفوف برشلونة خاض ديمبلي 185 مباراة سجل خلالها 40 هدفاً، أما مع سان جيرمان فقد احتاج لـ 99 مباراة فقط ليسجل 43 هدفاً. مسيرة الإصابات لديمبلي مع برشلونة كان لابد أن تنتهي، فقد نفذ صبر النادي على اللاعب الذي لا يكاد يعود من إصابة حتى يبتلي بأخرى، لينتقل في صيف 2023 إلى باريس سان جيرمان. اللاعب الفرنسي الدولي غاب 22 يوماً فقط في موسمه الأول مع باريس، بداعي الإصابة، أي أقل من أقل موسم غاب فيه مع برشلونة. إجمالاً غاب ديمبلي عن الملاعب 911 يوماً بسبب الإصابات، لكن بالطبع أغلبها بقميص برشلونة.

ثنائية ميسي وديمبلي توقع لها كثيرون النجاح خاصة أن كلاهما يجيد اللعب بكلتا قدميه، وكلاهما لا يعرف سوى المهارة والمراوغات الناجحة، لكن النجم الفرنسي لم يهنأ في مسيرته مع برشلونة، لترتبط آمال النادي الإسباني دوماً بالنجم الأرجنتيني فقط حتى رحل هو الآخر صوب باريس سان جيرمان ولكن قبل ديمبلي بـعامين. المسيرة الدولية للنجم الفرنسي المتوج بالكرة الذهبية ربما لا تقول الكثير، لكنه كان ضلعاً مهماً في كتيبة المدرب لوران بلان خلال الفوز بكأس العالم 2018، كما ساهم أيضاً في احتلال وصافة مونديال قطر 2022، لكن بمساهمة أكثر فعالية حيث صنع هدفين بينما لم يسجل. ويمكن القول بأن الإصابات لعبت دوراً أيضاً في غياب ديمبلي عن فرنسا لفترات طويلة، حيث اقتصرت مساهمته في 7 أهداف فقط سجلها وصنع 4 أخرى. كرة ذهبية في مسيرة النجم الفرنسي تعزز سجل بني وطنه في الجائزة، وتمنحه ابتسامة القدر للاعب دمرت الإصابات فترة ليست قصيرة من مسيرته الاحترافية، لكنها الفترة التي كان من المنتظر أن يصل فيها إلى أوج عطائه وقمة تألقه.