بعد فوز ديمبلي.. تعرف على ترتيب صلاح وحكيمي من جائزة الكرة الذهبية

باريس(أ ف ب)

تعرف على ترتيب اللاعبين الثلاثين الذين كانوا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم الموسم الماضي بحسب التصويت، بعد إعلان فوز مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي الإثنين في الحفل الذي أقيم في باريس:

1. الفرنسي عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

2. الإسباني لامين جمال (برشلونة)

3. البرتغالي فيتينا (سان جيرمان)

4. المصري محمد صلاح (ليفربول )

5. البرازيلي رافينيا (برشلونة)

6. المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)

7. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد )

8. الإنكليزي كول بالمر (تشيلسي)

9. الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (سان جيرمان / مانشستر سيتي)

10. البرتغالي نونو منديش (سان جيرمان)

11. الإسباني بيدري (برشلونة)

12. الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)

13. الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)

14. الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)

15. السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال)

16. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

17. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

18. الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)

19. البرتغالي جواو نيفيش (سان جيرمان)

20. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

21. الغيني سيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند)

22. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

23. الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

24. الإسباني فابيان رويس (سان جيرمان)

25. الهولندي دنزل دمفريس (إنتر ميلان)

26. النروجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

27. الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

28. الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)

29. الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول / وباير ليفركوزن)

30. الفرنسي ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ)