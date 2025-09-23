الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بعد فوز ديمبلي.. تعرف على ترتيب صلاح وحكيمي من جائزة الكرة الذهبية

23 سبتمبر 2025 08:19

باريس(أ ف ب)
تعرف على ترتيب اللاعبين الثلاثين الذين كانوا مرشحين لجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب كرة قدم الموسم الماضي بحسب التصويت، بعد إعلان فوز مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عثمان ديمبلي الإثنين في الحفل الذي أقيم في باريس:
1. الفرنسي عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)
2. الإسباني لامين جمال (برشلونة)
3. البرتغالي فيتينا (سان جيرمان)
4. المصري محمد صلاح (ليفربول )
5. البرازيلي رافينيا (برشلونة)
6. المغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)
7. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد )
8. الإنكليزي كول بالمر (تشيلسي)
9. الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما (سان جيرمان / مانشستر سيتي)
10. البرتغالي نونو منديش (سان جيرمان)
11. الإسباني بيدري (برشلونة)
12. الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (سان جيرمان)
13. الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)
14. الفرنسي ديزيريه دويه (سان جيرمان)
15. السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال)
16. البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
17. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
18. الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (نابولي)
19. البرتغالي جواو نيفيش (سان جيرمان)
20. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)
21. الغيني سيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند)
22. الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)
23. الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)
24. الإسباني فابيان رويس (سان جيرمان)
25. الهولندي دنزل دمفريس (إنتر ميلان)
26. النروجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
27. الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)
28. الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)
29. الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول / وباير ليفركوزن)
30. الفرنسي ميكايل أوليسيه (بايرن ميونيخ)

رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
