رين يهنئ ديمبلي بالكرة الذهبية

باريس (د ب أ)

انضم نادي رين الفرنسي لكرة القدم إلى قائمة المهنئين لنجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب عام .2025 وفاز ديمبلي بالجائزة الاستثنائية خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين في باريس على مسارح شاتليه، بعد منافسة مع زميله في الفريق، البرتغالي فيتينيا، والبرزيلي رافينيا لاعب برشلونة، والإسباني لامين يامال زميله في الفريق، والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وكتب رين، الذي شهد انطلاقة ديمبلي منذ مرحلة الناشئين، عبر حسابه على "إكس": آمن بحلمك، مع صورة للنجم الفرنسي بقميص الفريق. ولعب ديمبلي ضمن صفوف نادي رين قبل أن يبلغ سن الـ 18 من عمره، ثم تحول بعد ذلك إلى بروسيا دورتموند الألماني، الذي شهد توهج كبير للاعب ومنه انتقل إلى برشلونة ثم باريس سان جيرمان.