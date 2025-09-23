ديشامب: ديمبلي عاد من رحلة معقدة بقوة الشخصية

باريس (د ب أ)

أثنى ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، على قوة شخصية لاعبه عثمان ديمبلي نجم باريس سان جيرمان، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2025.

وفاز ديمبلي بالجائزة مساء الإثنين في حفل أقيم بمسرح شاتليه في العاصمة باريس، وذلك بعد منافسة مع عدة نجوم أبرزهم ثنائي برشلونة لامين يامال ورافينيا، ولاعب ليفربول محمد صلاح، وفيتينيا لاعب باريس سان جيرمان.

وقال ديشامب عقب الحفل في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ديمبلي شخص حساس للغاية، لقد كانت مسيرته معقدة وتعرض للعديد من الإصابات، لكنه يتمتع بقوة شخصية رائعة".

وتابع المدرب حديثه مازحاً، حيث قال إن ديمبلي حضر إلى مسرح "شاتليه" لأنه لم يكن مصاباً. وكان ديشامب والمنتخب الفرنسي قد تعرضا لانتقادات كبيرة من جانب نادي باريس سان جيرمان، الذي أصدر بياناً طالب فيه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بتطبيق بروتوكولات جديدة تخص إصابات اللاعبين. جاء ذلك على خلفية مشاركة ديمبلي مع منتخب فرنسا ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم وتعرضه للإصابة رغم التحذيرات التي صاحبت انضمام اللاعب للمنتخب من جانب نادي باريس سان جيرمان، والتأكيد على أنه ليس في حالة بدنية تسمح له باللعب. كما زاد من حدة التوتر بين النادي والمنتخب إصابة لاعب آخر من صفوف الفريق، وهو ديزيري دوي خلال نفس المباراة.