نابولي يحافظ على السجل المثالي بالفوز الرابع

نابولي (أ ف ب)

حافظ نابولي على سجله المثالي في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً على حساب ضيفه المتواضع بيزا 3-2 الإثنين في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب أنتونيو كونتي اللقاء على خلفية هزيمته الخميس على أرض مانشستر سيتي الإنجليزي 0-2، في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، لكنه بدا غير متأثر بهذه النتيجة بعدما أنهى الشوط الأول من مباراته مع بيزا متقدماً بهدف الإسكتلندي بيلي غيلمور، الذي افتتح رصيده التهديفي على الصعيد الاحترافي عن 24 عاماً.

لكن الأنجولي مبالا نزولا أعاد بيزا إلى اللقاء في الشوط الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين لليوناردو سبيناتسولا بتسديدة بعيدة، مسجلاً منها هدفه الأول منذ فبراير، ثم الوافد الجديد لورنتسو لوكا الذي افتتح رصيده مع النادي الجنوبي.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص البرازيلي البديل الفارق للضيوف، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبهم الهزيمة الثالثة مقابل تعادل في مستهل عودتهم إلى دوري الكبار بعد غياب دام لـ34 عاماً.

وبهذا الانتصار، بات نابولي وحيداً بالصدارة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي تعثر السبت على أرض فيرونا (1-1)، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق الجنوبي مع مضيفه ميلان الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط.