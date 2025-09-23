الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي يحافظ على السجل المثالي بالفوز الرابع

نابولي يحافظ على السجل المثالي بالفوز الرابع
23 سبتمبر 2025 08:32

نابولي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نابولي وبوليتانو.. الحكاية تستمر حتى 2028
رئيس يوفنتوس السابق يُقر بالذنب في «قضايا الفساد»!

حافظ نابولي على سجله المثالي في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً على حساب ضيفه المتواضع بيزا 3-2 الإثنين في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب أنتونيو كونتي اللقاء على خلفية هزيمته الخميس على أرض مانشستر سيتي الإنجليزي 0-2، في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، لكنه بدا غير متأثر بهذه النتيجة بعدما أنهى الشوط الأول من مباراته مع بيزا متقدماً بهدف الإسكتلندي بيلي غيلمور، الذي افتتح رصيده التهديفي على الصعيد الاحترافي عن 24 عاماً.
لكن الأنجولي مبالا نزولا أعاد بيزا إلى اللقاء في الشوط الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدفين لليوناردو سبيناتسولا بتسديدة بعيدة، مسجلاً منها هدفه الأول منذ فبراير، ثم الوافد الجديد لورنتسو لوكا الذي افتتح رصيده مع النادي الجنوبي.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص البرازيلي البديل الفارق للضيوف، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبهم الهزيمة الثالثة مقابل تعادل في مستهل عودتهم إلى دوري الكبار بعد غياب دام لـ34 عاماً.
وبهذا الانتصار، بات نابولي وحيداً بالصدارة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي تعثر السبت على أرض فيرونا (1-1)، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق الجنوبي مع مضيفه ميلان الذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط.

نابولي
يوفنتوس
ميلان
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©