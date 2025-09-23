كلباء يستعد لديربي الساحل الشرقي بطموح النقطة العاشرة

فيصل النقبي (كلباء)

أكمل كلباء استعداداته لديربي الساحل الشرقي أمام خورفكان غداً الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تكتسب المباراة أهمية كبيرة للضيوف في طريقهم للوصول إلى النقطة العاشرة، وتحقيق الفوز الثالث، وكذلك الانتصار في الديربي التاريخي بين الفريقين.

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق كلباء، في حديثه للاعبين، خلال التدريب الختامي على أهمية التركيز والانضباط وتطبيق التعليمات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وشدد رازوفيتش على أن المباراة تمثل اختباراً مهماً للفريق خارج أرضه، لافتاً إلى أن الطموح هو تقديم أداء قوي يعكس جاهزية المجموعة. وقال: «تحدثنا كثيراً عن قيمة العمل الجاد والانضباط، واللاعبون يدركون ذلك جيداً، وهدفنا أن نترجم هذه الجهود داخل الملعب، لتحقيق نتيجة إيجابية تدفع الفريق لمواصلة مشواره الرائع حتى الآن».