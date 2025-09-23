الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلباء يستعد لديربي الساحل الشرقي بطموح النقطة العاشرة

كلباء يستعد لديربي الساحل الشرقي بطموح النقطة العاشرة
23 سبتمبر 2025 09:17

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«مكتبات الشارقة» تُطلق مشروع «حاضنة البحث العلمي»
البركاوي على خطى ديوب مع «فارس الظفرة»

أكمل كلباء استعداداته لديربي الساحل الشرقي أمام خورفكان غداً الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث تكتسب المباراة أهمية كبيرة للضيوف في طريقهم للوصول إلى النقطة العاشرة، وتحقيق الفوز الثالث، وكذلك الانتصار في الديربي التاريخي بين الفريقين.
وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق كلباء، في حديثه للاعبين، خلال التدريب الختامي على أهمية التركيز والانضباط وتطبيق التعليمات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
وشدد رازوفيتش على أن المباراة تمثل اختباراً مهماً للفريق خارج أرضه، لافتاً إلى أن الطموح هو تقديم أداء قوي يعكس جاهزية المجموعة. وقال: «تحدثنا كثيراً عن قيمة العمل الجاد والانضباط، واللاعبون يدركون ذلك جيداً، وهدفنا أن نترجم هذه الجهود داخل الملعب، لتحقيق نتيجة إيجابية تدفع الفريق لمواصلة مشواره الرائع حتى الآن».

دوري أدنوك للمحترفين
كلباء
خورفكان
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©