شباب الأهلي والعين.. الأرقام تنذر بالإثارة في قمة البحث عن الصدارة

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء بعد غد الخميس صوب استاد راشد بدبي، حيث يستضيف قمة استثنائية، لفض الاشتباك في نقاط الصدارة، عندما يحل العين، متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 10 نقاط، ضيفاً على شباب الأهلي حامل اللقب والوصيف حالياً بفارق الأهداف فقط عن العين.

وتشتعل منافسه العين في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة نارية تجمع كلا المتصدرين بعد مرور 4 جولات فقط، ما ينذر بلقاء مثير يمكنه أن يضيف المزيد من الإثارة والندية، ويرفع حماس الجماهير، ويلقي أهمية مضاعفة علي اللقاء، ليس فقط في صراع الصدارة المبكر، وإنما على صعيد التاريخ والإحصائيات التي تضفي طابعاً خاصاً على المواجهة.

وتاريخياً، التقى الفريقان 32 مرة في دوري أدنوك للمحترفين، حصد خلالها العين 13 انتصاراً مقابل 10 لشباب الأهلي، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل، وبإجمالي 92 هدفاً، وبمعدل يقترب من 3 أهداف في المباراة، وتثبت الأرقام أن مواجهات «الزعيم» و«الفرسان» لا تخلو من الإثارة، حيث يتفوق العين هجومياً بـ53 هدفا، بينما أحرز شباب الأهلي 39 هدفاً.

وتحمل الأرقام أيضاً دلالات خاصة، إذ نجح شباب الأهلي في التفوق على العين، خلال المواجهات التي أقيمت في أيام الخميس، حيث فاز في 3 لقاءات مقابل انتصار وحيد للعين، أما مواجهات سبتمبر فشهدت توازناً، إذ فاز شباب الأهلي في أول مباراتين عامي 2010 و2012، قبل أن يرد العين بانتصارين في 2017 و2018، في لقاءات غزيرة بالأهداف بمعدل 4.5 هدف في المباراة.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بدفاع صلب، بعدما حافظ على نظافة شباكه في أول 4 مباريات هذا الموسم، في إنجاز لم يتحقق منذ 2008 حين وصلت السلسلة إلى 5 مباريات، وتوقفت حينها أمام العين بتعادل (2-2)، والمفارقة أيضاً أن شباب الأهلي لم يستقبل أي هدف أيضاً في آخر مواجهتين ضد العين، ما يزيد الضغوط على لابا كودجو الهداف التاريخي، في ظل غياب سفيان رحيمي بداعي الإصابة، وعدم وصول حسين رحيمي للجاهزية الكاملة للمشاركة في قيادة الهجوم مع لابا.

وسيعتمد العين على قوته الهجومية الكبيرة، إذ يعد أكثر فريق ألحق الهزائم بشباب الأهلي في تاريخ البطولة، حيث يبرز التوجولي كودجو لابا كأحد أخطر أسلحته، بعدما سجل 5 أهداف في شباك «الفرسان» ولم يخسر في أي مباراة هز فيها الشباك، بينما يظل أسامواه جيان (6 أهداف) وخوسيه ساند (5 أهداف) ضمن أبرز هدافي القمة تاريخياً.

ومن المفارقات الإحصائية أن آخر7 أهداف سُجلت بين الفريقين جاءت جميعها بالقدم اليمنى، و9 من آخر 10 بنفس الطريقة، باستثناء هدف رأسي للابا في أبريل 2023، كما يبقى البرازيلي جرافيتي الهداف التاريخي لهذه المواجهات برصيد 7 أهداف، في وقت لم ينجح فيه سفيان رحيمي بعد في التسجيل أو الصناعة أمام شباب الأهلي رغم مشاركته في 8 مباريات.