أغلى 20 فريقاً في العالم.. الهلال يسبق برشلونة!

معتز الشامي (أبوظبي)

استثمرت الأندية أكثر من 10.3 مليار يورو في التعاقدات الجديدة، خلال الميركاتو الصيفي 2025، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 8.86 مليار يورو لموسم 2023/2024.

وتصدرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً على اللاعبين الجدد، حيث بلغ إجمالي إنفاقها 3.59 مليار يورو، بينما حطم ليفربول الرقم القياسي لإجمالي إنفاق ناد واحد في فترة انتقالات واحدة (485 مليون يورو).

وتعتمد الأندية أساليب مختلفة لبناء فرقها، فبعضها تولي الأولوية لتطوير لاعبي الأكاديميات، بينما تنفق أندية أخرى ببذخ في سوق الانتقالات، فما هي الأندية التي أنفقت أكثر لبناء فرقها الحالية، بحسب «ترانسفير ماركت».

أما عن تشكيلات الأندية الحالية في العالم، والفريق الأكثر تكلفة، فقد كشفت الأرقام بأن الدوري الإنجليزي الممتاز أصبح يضم أغلى 6 تشكيلات في العالم من حيث رسوم الانتقالات، يتصدرها تشيلسي، حيث بلغت تكلفة بناء تشكيلة البلوز الحالية 1.18 مليار يورو، وكان إنزو فرنانديز أغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 121 مليون يورو.

وكان مانشستر سيتي النادي الوحيد الآخر الذي تجاوزت تكلفة تشكيلته مليار يورو، حيث بلغت 1.03 مليار يورو، وأكمل ليفربول (994 مليون يورو)، ومانشستر يونايتد (946 مليون يورو)، وأرسنال (923 مليون يورو) المراكز الخمسة الأولى، وكان نادي أولد ترافورد الفريق الوحيد من بين العشرة الأوائل الذي لم يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، واحتل توتنهام المركز السادس بـ(871 مليون يورو).

ويتصدر باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، قائمة الأندية غير الإنجليزية، محتلاً المركز السابع، بتكلفة 798 مليون يورو لتشكيلة فريق لويس إنريكي.

أما ريال مدريد، فهو أول فريق يظهر من الدوري الإسباني في المركز الثامن، وذلك بقيمة (754 مليون يورو)، واحتل نيوكاسل المركز التاسع بتشكيلة بلغت قيمتها (731 مليون يورو).

فيما يحتل يوفنتوس الدوري الإيطالي في المركز العاشر بـ (489 مليون يورو)، بينما يحتل بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، المركز الثالث عشر (442 مليون يورو).

أما المفاجأة العربية في القائمة، فتمثلت في وجود نادي الهلال السعودي، الفريق الوحيد القادم من خارج الدوريات الخمسة الكبرى، حيث احتل المركز الخامس عشر في القائمة بقيمة (417 مليون يورو)، حيث يظهر قبل برشلونة الذي بلغت قيمته (412 مليون يورو).

أغلى تشكيلات الأندية تكلفة في العالم

1- تشيلسي 1.180 مليون يورو

2- مانشستر سيتي: 1.03 مليار يورو

3- ليفربول: 994 مليون يورو

4- مانشستر يونايتد: 546 مليون يورو

5- أرسنال: 923 مليون يورو

6- توتنهام: 871 مليون يورو

7- باريس سان جيرمان: 798 مليون يورو

8- ريال مدريد: 754 مليون يورو

9- نيوكاسل: 731 مليون يورو

10- يوفنتوس: 489 مليون يورو

11- أتلتيكو مدريد: 464 مليون يورو

12- نوتنجهام فورست: 453 مليون يورو

13- بايرن ميونيخ: 442 مليون يورو

14- وستهام يونايتد: 441 مليون يورو

15- الهلال السعودي: 417 مليون يورو

16- برشلونة: 412 مليون يورو

17- نابولي: 389 مليون يورو

18- أستون فيلا: 389 مليون يورو

19- ميلان: 379 مليون يورو

20- برايتون: 372 مليون يورو