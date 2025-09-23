دراسة افتراضية تكشف مركز النصر السعودي حال مشاركته في «الليجا»!

معتز الشامي (أبوظبي)

باتت القيم السوقية للاعبين تحدد إمكانات الفرق إلى حد كبير في كرة القدم المعاصرة، وتظهر الدراسات أن القيمة السوقية للفريق يمكنها التنبؤ بأدائه ونجاحه، حتى قبل بدء الموسم، حيث تميل الفرق التي تضم لاعبين أكثر قيمة إلى تحقيق أداء أفضل ونجاح أكبر.

اختارت صحيفة «ماركا»الإسبانية، نادي النصر السعودي، والذي يلعب له الأسطورة البرتغالية ونجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، لتجربة افتراضية، وهي ماذا لو لعب الفريق السعودي في الدوري الإسباني؟!، وما الذي يمكن أن يحققه بناء على قيمته السوقية مقارنة بفرق الليجا؟

ويتمتع الفريق السعودي بقيمة سوقية تبلغ 144.14 مليون يورو على موقع «ترانسفير ماركت»، ما يجعله رابع أكثر الفرق تقييماً في الدوري السعودي، ووفقاً لهذه الأرقام، سيكون النصر منافساً جيداً في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز العاشر من حيث القيم السوقية بين فرق الليجا، بين فريقي جيرونا وسيليتا فيجو، الذي يشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ويتفوق الفريق السعودي، بقيادة كريستيانو رونالدو، في تقييمه على فرق تاريخية مثل إشبيلية (118.5 مليون يورو)، والفرق التي تشارك في دوري المؤتمر الأوروبي مثل رايو فايكانو (77.4 مليون يورو)، وأيضاً على مشاريع واعدة مثل إسبانيول (95.4 مليون يورو).

وقد يظن البعض أن كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى من حيث القيمة السوقية في النصر، لكن عمره يلعب دوراً سلبياً في تقييمه على «ترانسفير ماركت»، حيث يقدر بـ 12 مليون يورو فقط، ولا يدخل ضمن 3 لاعبين الأعلى تقييماً في فريقه.

ويعد الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب بايرن ميونيخ السابق اللاعب الأعلى تقييما في النادي، بقيمة 30 مليون يورو، يليه المدافع الفرنسي محمد سيماكان بـ 23 مليون، وثالثهم البرتغالي جواو فيليكس بـ 20 مليون يورو.

ويمتلك النصر عدة وجوه مألوفة لديها خبرة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث كان إينيغو مارتينيز حتى وقت قريب قائد دفاع برشلونة، وكان ساديو ماني من نجوم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يحظى مارسيلو بروزوفيتش، لاعب إنتر ميلان السابق، باحترام كبير في إيطاليا، لكن السؤال هو إلى أين يمكن أن يصل الفريق؟.

وبهذا التشكيل، لا شك أن النصر سيكون فريقاً تنافسياً في الدوري الإسباني، وربما التحدي الحقيقي هو مدى قدرة هؤلاء اللاعبين المخضرمين على تحمل جدول مباريات مكثف، لكن الضجة التي سيثيرونها في إسبانيا ستكون كبيرة مع وجود هذا العدد الكبير من الوجوه المألوفة.

ورغم أن الفارق مع ريال مدريد أو برشلونة سيكون واضحاً، حيث يقدر ريال مدريد بأكثر من 10 أضعاف قيمة النصر السوقية، ولديه لاعبون يتفوقون وحدهم على كامل تشكيلة النصر مثل كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، لكن النادي السعودي سيكون قادراً بلا شك على التنافس على المقاعد الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن النصر يتأثر بشكل كبير بوجود 19 لاعباً من الجنسية السعودية بين صفوفه، بقيمة سوقية منخفضة للغاية، فأعلى قيمة سوقية بينهم للظهير سلطان الغنام بمليوني يورو، أما بقية اللاعبين فلا تتجاوز قيمة كل منهم المليون ريال، ما يعيق قدرتهم على المنافسة. ويبلغ الحد الأقصى للاعبين الأجانب في الدوري السعودي 10 لاعبين لكل ناد.