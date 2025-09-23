الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجولة الـ5 من دوري أدنوك.. الفوارق الصغيرة ترسم ملامح القمم المثيرة!

الجولة الـ5 من دوري أدنوك.. الفوارق الصغيرة ترسم ملامح القمم المثيرة!
23 سبتمبر 2025 11:53

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
348 ألف مستفيد من حملة «العين تستاهل»
شباب الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه أمام البطائح

تكتسب الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين أهمية استثنائية، كونها جولة «القمم الثلاث» التي تجمع بين الجزيرة والوحدة في «ديربي العاصمة»، وشباب الأهلي والعين في «قمة الصدارة»، إلى جانب الوصل والشارقة في «الكلاسيكو الجماهيري». 
وتنطلق الجولة غداً "الأربعاء" بمواجهتين مثيرتين، حيث يلتقي خورفكان مع كلباء في «ديربي الساحل الشرقي» عند الخامسة و25 دقيقة مساءً، تليها قمة «فخر أبوظبي» الجزيرة أمام جاره الوحدة «أصحاب السعادة» في الثامنة والربع على استاد محمد بن زايد.
وتتواصل الإثارة الخميس، عندما يفتح استاد راشد أبوابه لموقعة الصدارة بين شباب الأهلي المتوهج والعين المتصدر، قبل أن يحتضن استاد زعبيل مواجهة الوصل والشارقة في «كلاسيكو» طال انتظاره، وتُختتم الجولة الجمعة بمباريات بني ياس مع عجمان، الظفرة أمام البطائح، والنصر أمام دبا.
وتحمل «الجولة الخامسة» طابعاً خاصاً، لكونها الأخيرة قبل فترة التوقف الثانية التي تمتد حتى 16 أكتوبر، والمتزامنة مع منافسات الجولة الثانية في «دوري أبطال آسيا للنخبة» و«دوري أبطال آسيا 2»، بجانب مباراتي المنتخب الوطني أمام عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
في «ديربي الساحل الشرقي»، يدخل خورفكان المباراة وفي رصيده 4 نقاط بالمركز الحادي عشر، فيما يحتل كلباء المركز السادس بـ7 نقاط، وتشير الأرقام إلى أفضلية نسبية للنمور في المواجهات التاريخية، مقابل تفوق نسبي لخورفكان في المواجهات الأخيرة.
وتحمل قمة المساء بين الجزيرة والوحدة، في طياتها صراعاً جماهيرياً وتاريخياً متجدداً في «ديربي العاصمة»، حيث يدخل الوحدة المباراة بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، مقابل 7 للجزيرة في المركز الرابع. 
ويترقب أنصار «فخر أبوظبي» الظهور الأول للكونغولي سيمون بانزا القادم من براغا، في وقت يملك فيه «العنابي» سجلاً مميزاً في الديربي، إذ لم يعرف طعم الخسارة في آخر تسع مواجهات أمام الجزيرة بالدوري (6 انتصارات و3 تعادلات)، كما يتفوق الوحدة برقم قياسي لافت بعدم الخسارة في آخر 16 مباراة بالدوري و19 مباراة بجميع المسابقات، بينما يرد الجزيرة بسلسلة دفاعية قوية حافظ خلالها على نظافة شباكه في آخر ثلاث جولات.
تاريخياً، التقى الفريقان في 32 مباراة بدوري المحترفين، فاز الوحدة في 13 مقابل 9 للجزيرة، وانتهت 10 بالتعادل، مع توازن واضح في الأهداف (55 للوحدة مقابل 54 للجزيرة)، ما يعكس حجم التنافس والإثارة المنتظرة الليلة في استاد محمد بن زايد.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
شباب الأهلي
الوحدة
الجزيرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©