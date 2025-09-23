الجولة الـ5 من دوري أدنوك.. الفوارق الصغيرة ترسم ملامح القمم المثيرة!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تكتسب الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين أهمية استثنائية، كونها جولة «القمم الثلاث» التي تجمع بين الجزيرة والوحدة في «ديربي العاصمة»، وشباب الأهلي والعين في «قمة الصدارة»، إلى جانب الوصل والشارقة في «الكلاسيكو الجماهيري».

وتنطلق الجولة غداً "الأربعاء" بمواجهتين مثيرتين، حيث يلتقي خورفكان مع كلباء في «ديربي الساحل الشرقي» عند الخامسة و25 دقيقة مساءً، تليها قمة «فخر أبوظبي» الجزيرة أمام جاره الوحدة «أصحاب السعادة» في الثامنة والربع على استاد محمد بن زايد.

وتتواصل الإثارة الخميس، عندما يفتح استاد راشد أبوابه لموقعة الصدارة بين شباب الأهلي المتوهج والعين المتصدر، قبل أن يحتضن استاد زعبيل مواجهة الوصل والشارقة في «كلاسيكو» طال انتظاره، وتُختتم الجولة الجمعة بمباريات بني ياس مع عجمان، الظفرة أمام البطائح، والنصر أمام دبا.

وتحمل «الجولة الخامسة» طابعاً خاصاً، لكونها الأخيرة قبل فترة التوقف الثانية التي تمتد حتى 16 أكتوبر، والمتزامنة مع منافسات الجولة الثانية في «دوري أبطال آسيا للنخبة» و«دوري أبطال آسيا 2»، بجانب مباراتي المنتخب الوطني أمام عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر في ملحق التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

في «ديربي الساحل الشرقي»، يدخل خورفكان المباراة وفي رصيده 4 نقاط بالمركز الحادي عشر، فيما يحتل كلباء المركز السادس بـ7 نقاط، وتشير الأرقام إلى أفضلية نسبية للنمور في المواجهات التاريخية، مقابل تفوق نسبي لخورفكان في المواجهات الأخيرة.

وتحمل قمة المساء بين الجزيرة والوحدة، في طياتها صراعاً جماهيرياً وتاريخياً متجدداً في «ديربي العاصمة»، حيث يدخل الوحدة المباراة بالمركز الثالث برصيد 8 نقاط، مقابل 7 للجزيرة في المركز الرابع.

ويترقب أنصار «فخر أبوظبي» الظهور الأول للكونغولي سيمون بانزا القادم من براغا، في وقت يملك فيه «العنابي» سجلاً مميزاً في الديربي، إذ لم يعرف طعم الخسارة في آخر تسع مواجهات أمام الجزيرة بالدوري (6 انتصارات و3 تعادلات)، كما يتفوق الوحدة برقم قياسي لافت بعدم الخسارة في آخر 16 مباراة بالدوري و19 مباراة بجميع المسابقات، بينما يرد الجزيرة بسلسلة دفاعية قوية حافظ خلالها على نظافة شباكه في آخر ثلاث جولات.

تاريخياً، التقى الفريقان في 32 مباراة بدوري المحترفين، فاز الوحدة في 13 مقابل 9 للجزيرة، وانتهت 10 بالتعادل، مع توازن واضح في الأهداف (55 للوحدة مقابل 54 للجزيرة)، ما يعكس حجم التنافس والإثارة المنتظرة الليلة في استاد محمد بن زايد.