الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أبرز الأخبار
الرياضة

بعد خسارة الكرة الذهبية.. ليفربول يدعم صلاح باللحظة الاستثنائية

23 سبتمبر 2025 12:14

لندن (د ب أ)

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، دعمه للنجم الدولي المصري محمد صلاح، بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.
وحصل محمد صلاح على المركز الرابع بترتيب الجائزة، خلف الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تُوج بها، وكذلك الإسباني لامين يامال والبرازيلي فيتينيا، لاعبي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان على الترتيب.
ونشر ليفربول عبر حسابه على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي صورة لمحمد صلاح مع جميع الإنجازات التي حققها في الموسم الماضي، وعلق عليها قائلاً: «موسم يستحق الاستمتاع به من محمد صلاح»، وذلك تعليقاً على عدم تمكنه من نيل الجائزة، رغم مستواه المميز في الموسم الماضي. وظهر محمد صلاح في الصورة مع لقب الدوري الإنجليزي وجائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف وأفضل لاعب من رابطة اللاعبين ورابطة الدوري، ومعها صور لأفضل اللحظات لـ «الفرعون المصري» مع الفريق خلال العام الحالي.
يُذكر أن صلاح بات في الموسم الماضي أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلاً للأهداف بتاريخ الدوري الإنجليزي، محطماً رقم المهاجم الأرجنتيني المعتزل سيرخيو أجويرو، علماً بأنه تقدم في الموسم الحالي للمركز الرابع بقائمة أفضل الهدافين التاريخيين للمسابقة العريقة، خلف آلان شيرر وواين روني وهاري كين برصيد 188 هدفاً.

