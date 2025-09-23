5 لاعبين يمثلون «الجودو» في «جراند برى تشينغداو» بالصين

أبوظبي (الاتحاد)

تُجرى بعد غدٍ بمدينة تشينغداو الصينية قرعة بطولة (جراند برى تشينغداو الكبرى للجودو)، التي يستضيفها الاتحاد الصيني للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 250 لاعباً ولاعبه من 26 دولة، من بينهم خماسي منتخبنا الوطني سيمون قسطنطين، وكريم عبد اللطيف، وناجي يزبيك، وعمر مراد، وسليمان إبراهيم.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب اليابان بطل العالم للجودو بعدد 10 لاعبين ولاعبات، فيما يشارك فريق الاتحاد الدولي للجودو (منتخب روسيا) على مستوى منافسات الفردي بعدد 8 لاعبين، وتشارك جمهورية الصين مستضيفه البطولة بعدد 48 لاعباً ولاعبة. وتنضم بعثة منتخبنا مساء اليوم الأربعاء لفندق الوفود، قادمة من اليابان، برئاسة سعادة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية أمين السر العام، والمدرب فيكتور سيكتروف، بجانب 5 لاعبين.

وتبدأ فعاليات البطولة صباح الجمعة بصالة كونسون الرياضية، بمنافسات الوزن الخفيف، الذي يشهد ظهور لاعبنا سيمون قسطنطين في وزن تحت 60 كجم، الذي يحتل المركز الـ 17 في تصنيف المجموعة الحديدية، وتشهد منافسات هذا الوزن مشاركة 18 لاعباً من أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، في مقدمتهم الياباني ناكامورا تايكي «23 عاماً».

وتشهد منافسات اليوم الثاني إقامة تصفيات الوزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم وتحت 81 كجم، حيث يشارك كل من كريم عبد اللطيف وناجي يزبيك في وزن تحت 73 كجم، بينما يخوض لاعبنا عمر مراد منافسات وزن تحت 81 كجم، وهو في المركز الرابع في تصنيف لاعبي المجموعة، ويختتم منتخبنا مشاركته في ختام البطولة يوم الأحد المقبل بمنافسات الوزن الثقيل، بمشاركة لاعبنا سليمان إبراهيم في منافسات وزن تحت 90 كجم.