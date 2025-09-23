أساطير «NBA» يستعرضون في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية قائمة أساطير «NBA» الذين سيحضرون مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2025 المُقدمة من شركة القابضة (ADQ)، ويشاركون في أنشطة «منطقة مشجعي NBA»، والتي تنطلق الخميس 2 أكتوبر وتستمر حتى الأحد 5 أكتوبر في منارة السعديات في أبوظبي.

وتُقام فعاليات المنطقة بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2025 التي تشهد مواجهتين قبل بداية الموسم، بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز يومي الخميس والسبت 2 و4 أكتوبر في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

ويُشارك أساطير دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، أوسكار روبرتسون، وديريك روز، ومارك جاكسون، وجون ستاركس، ورودي جاي، ومايكل كارتر-ويليامز، في مجموعة من هذه الأنشطة ويتميز كل لاعب بسيرة حافلة في ملاعب السلة.

تنطلق فعاليات «منطقة مشجعي NBA»، التي تُقام للعام الرابع على التوالي، في الساعة 1 ظهراً يوم الخميس 2 أكتوبر، وتوفر جدولاً حافلاً بالتجارب التفاعلية التي تحتفي بكرة السلة وثقافتها، وتسلط الضوء على دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA).ويحظى الجمهور بفرصة المشاركة في عديد من أنشطة كرة السلة ضمن ملعب بالحجم الرسمي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس لاري أوبراين، وشراء منتجات محدودة الإصدار تحمل علامة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وحضور الجلسات الحوارية، ومجموعة متنوعة من التجارب الأخرى.

وفي إطار برامج المنطقة، سيقدّم الفنانون سيلاوي، وتوليت، ودي جيه جاك، وستيك نو بيلز، ودي جيه دي نايس حفلاً موسيقياً في «منطقة مشجعي NBA» مساء الجمعة 3 أكتوبر عند الساعة 8 مساءً، فيما يشهد يوم الأحد 5 أكتوبر فعالية «حفل القهوة» مع عرض موسيقي لـ«دي جيه أبوظبي هاوس موفمنت» في تمام الساعة 10 صباحاً.

وسيحضر الأساطير أيضاً مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ويستطيع المشجعون متابعة حسابات الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية على منصتي إنستجرام وفيسبوك لمعرفة آخر الأخبار والمستجدات باللغة العربية.



قائمة المشاهير

أوسكار روبرتسون

شارك 12 مرة في مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، واختير كأفضل لاعب في الدوري (MVP) موسم 1963-1964، وتوّج ببطولة الدوري عام 1971 مع فريق ميلووكي باكس، وهو عضو في فريق الذكرى الـ75 للدوري، وأحد الذين تم تكريمهم مرتين في قاعة مشاهير كرة السلة «نايسميث التذكارية»، وانضم إلى قاعة مشاهير فيبا عام 2009. ويحمل كأس المؤتمر الغربي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية اسمه تكريماً له.



ديريك روز

شارك ثلاث مرات في مباراة كل النجوم مع فريق شيكاجو بولز، وهو أصغر لاعب يتوّج بجائزة أفضل لاعب في تاريخ الدوري (22 عاماً) في موسم 2010-2011.

مارك جاكسون

حقّق لقب أفضل لاعب صاعد في الدوري موسم 1987-1988 مع فريق نيويورك نيكس، وشارك عام 1989 في مباراة كل النجوم، ويحتل المركز السادس ضمن قائمة أفضل صانعي التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري.

جون ستاركس

شارك في مباراة كل النجوم عام 1994 مع فريق نيويورك نيكس، وحلّ في المركز السادس ضمن قائمة أفضل لاعبي الدوري عام 1997، وهو هدّاف الرميات الثلاثية التاريخي للفريق.

رودي جاي

تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الصاعدين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) عام 2007، لعب 17 موسماً في الدوري، وتوج بميداليتين ذهبيتين في كأس العالم لكرة السلة مع منتخب الولايات المتحدة، وكان معروفاً بثباته التهديفي ومرونته في مركز الجناح.

مايكل كارتر-ويليامز

اختير أفضل لاعب صاعد موسم 2013- 2014 مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.



التذاكر

تتوفر تذاكر «منطقة مشجعي NBA» الآن على موقع ticketmaster.ae.