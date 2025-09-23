بوسكيتس يستعد لاعتزال كرة القدم

مدريد (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم «الثلاثاء»، أن سيرخيو بوسكيتس نجم برشلونة الإسباني سابقاً، وإنتر ميامي الأميركي حالياً، قد يعلن اعتزاله كرة القدم قريباً. وبحسب إذاعة «كوب» الإسبانية اليوم الثلاثاء، فإن بوسكيتس اتخذ قرار الاعتزال وسيعلن عنه في تسجيل فيديو.

ووفقاً للمحطة الإذاعية الإسبانية، فإن بوسكيتس من المتوقع أن يعلن اعتزاله مع نهاية موسم الدوري الأميركي للمحترفين في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، بناء على نتائج فريقه في الدور الفاصل.

ويعتبر بوسكيتس البالغ من العمر 37 عاماً أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم، بعد أن فاز بكافة الألقاب الممكنة، سواء كأس العالم وكأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، بجانب دوري أبطال أوروبا وكافة الألقاب الأخرى مع برشلونة، قبل انتقاله إلى إنتر ميامي رفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2023.