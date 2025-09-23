حكيمي يرد على جماهير مارسيليا: اصمتوا فمكانكم بالمركز الثاني!

باريس (د ب أ)

أمضى نادي باريس سان جيرمان ليلة متناقضة أمس الاثنين، حيث ساد الفرح والفخر برؤية الفريق يحقق العديد من الجوائر خلال حفل الكرة الذهبية، كما عاش لاعبوه أمسية حزينة عقب الخسارة أمام الغريم التقليدي أولمبيك مارسيليا.

وبينما توّج عثمان ديمبيلي، لاعب فريق العاصمة الفرنسية بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، بالإضافة لفوز مدربه الإسباني لويس إنريكي بجائزة يوهان كرويف كأفضل مدرب في العالم، وتتويج الفريق بجائزة أفضل نادٍ للرجال، تلقى سان جيرمان خسارة مباغتة صفر/ 1 أمام مضيفه مارسيليا، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأبدى المغربي أشرف حكيمي «26 عاماً»، نجم سان جيرمان، انزعاجه عقب اللقاء من سخرية جماهير أولمبيك مارسيليا، التي تواجدت في ملعب (أورانج فيلودروم)، حيث رد عليهم قبل أن يعود إلى غرفة الملابس بعد صافرة النهاية «اصمتوا. سوف تحتلون المركز الثاني»، قبل أن يدفع إلى النفق تحت حراسة الأمن.

وتجمّد رصيد سان جيرمان، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات، عند 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف موناكو (المتصدر)، بينما رفع مارسيليا، الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة هذا الموسم مقابل خسارتين، رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس.