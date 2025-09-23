الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإصابة تحرم أرسنال من مادويكي لمدة شهرين

الإصابة تحرم أرسنال من مادويكي لمدة شهرين
23 سبتمبر 2025 14:29

لندن(د ب أ)

أفاد تقرير لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن فريق أرسنال سيفتقد نجمه الإنجليزي نوني مادويكي لمدة شهرين عقب إصابته في الركبة.
وتعرض مادويكي للإصابة خلال تعادل أرسنال 1 / 1 مع ضيفه مانشستر سيتي، أول أمس الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتم استبداله قبل انطلاق الشوط الثاني من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن. وقال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عقب المباراة: "لقد عانى مادويكي من إصابة في وقت مبكر للغاية من المباراة ولم يكن لائقاً للاستمرار على أرض الملعب".
ورغم ذلك، استبعدت الفحوصات الطبية التي أجريت أمس الاثنين أي احتمال لإصابة لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق في الرباط الصليبي للركبة. ونقل موقع (فوت ميركاتو) الإلكتروني الفرنسي عن الصحيفة البريطانية أنه في حال عدم حدوث أي مفاجآت، سيغيب مادويكي عن المباراتين الدوليتين المقبلتين لمنتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.
وبذلك انضم مادويكي "23 عاماً" إلى قائمة غيابات مهاجمي أرسنال، التي تضم البرازيلي جابرييل جيسوس والألماني كاي هافرتز والنرويجي مارتن أوديجارد.

