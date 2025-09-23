الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«القوس والسهم» يشارك في بطولة «غرب آسيا»

«القوس والسهم» يشارك في بطولة «غرب آسيا»
23 سبتمبر 2025 16:00

 
الشارقة (وام)
أعلن اتحاد القوس والسهم مشاركة المنتخب الوطني في النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا، التي يحتضنها مجمع ميادين «لوسيل للرماية»، بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين.
وأكدت هنادي خليفة الكابوري النقبي، رئيسة الاتحاد، أهمية المشاركة في البطولات الخارجية، والحرص على تبني البرامج التطويرية، للارتقاء بالقدرات التنافسية للمنتخبات الوطنية، وإبراز تطورها، لاسيما أن هذا الحدث محطة مهمة في الموسم الحالي، نظراً للتطور الذي تشهده اللعبة.
ووصف مشعل الحكير، رئيس اتحاد غرب آسيا، البطولة بأنها خطوة مهمة في إطار الخطط الاستراتيجية، لدعم اللعبة ونموها على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتوفير بيئة محفزة لإبراز المواهب الشابة.
بدوره دعا عبدالرحمن الشدوخي، أمين عام اتحاد غرب آسيا، جميع المشاركين، لإنجاح الفعاليات، نظراً لأهمية الحدث في النهوض باللعبة، وتنمية المواهب الشابة، بينما أوضح جاسم السليطي، أمين السر العام للاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، مدير البطولة، الدور المحوري للمنافسة في تطوير هذه الرياضة.

