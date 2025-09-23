تتويج أبطال تحدي منتزه مليحة الوطني للدرّاجات



الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي بنجاح كبير فعالية «تحدي منتزه مليحة الوطني للدرّاجات» بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وعدد من الجهات الأخرى بمشاركة أكثر من 200 مشارك في فئات الدراجات الجبلية والصحراوية و«الفات بايك» وجرت المنافسة وسط أجواء حماسية بين مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

حضر الفعالية وتوج الفائزين الدكتور ياسر عمر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات ومنصور بو عصيبه رئيس اتحاد الدراجات والدكتور أشرف إمام الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات ورئيس الاتحاد السوداني ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي وعمر جاسم آل علي مدير مليحة والمشاريع الإستراتيجية بمنتزه مليحة الوطني.

وأسفرت فئة «ام تي بي» للمواطنين رجال عن فوز ماجد البلوشي بالمركز الأول والثاني طلال البلوشي والثالث عادل جلال وفي فئة المواطنات جاءت في المرتبة الأولى أمل الكعبي والثانية مريم فهد والثالثة ليلى البلوشي، وفي الفئة المفتوحة رجال احرز اللقب ألفارو جاليندو والثاني رومان باربييه والثالث ماجد البلوشي وللسيدات الأولى فيكي والشاو والثانية كريستينا زابولوتكو والثالثة راشيل ديلوناي.

وكسب فئة «الفات بايك» للمواطنين يعقوب السركال ونال لقب الفئة المفتوحة بيل إينلي.