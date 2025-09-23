الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
تتويج أبطال تحدي منتزه مليحة الوطني للدرّاجات

تتويج أبطال تحدي منتزه مليحة الوطني للدرّاجات
23 سبتمبر 2025 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي بنجاح كبير فعالية «تحدي منتزه مليحة الوطني للدرّاجات» بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وعدد من الجهات الأخرى بمشاركة أكثر من 200 مشارك في فئات الدراجات الجبلية والصحراوية و«الفات بايك» وجرت المنافسة وسط أجواء حماسية بين مختلف الجنسيات والفئات العمرية.
حضر الفعالية وتوج الفائزين الدكتور ياسر عمر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات ومنصور بو عصيبه رئيس اتحاد الدراجات والدكتور أشرف إمام الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات ورئيس الاتحاد السوداني ومحمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي وعمر جاسم آل علي مدير مليحة والمشاريع الإستراتيجية بمنتزه مليحة الوطني.
وأسفرت فئة «ام تي بي» للمواطنين رجال عن فوز ماجد البلوشي بالمركز الأول والثاني طلال البلوشي والثالث عادل جلال وفي فئة المواطنات جاءت في المرتبة الأولى أمل الكعبي والثانية مريم فهد والثالثة ليلى البلوشي، وفي الفئة المفتوحة رجال احرز اللقب ألفارو جاليندو والثاني رومان باربييه والثالث ماجد البلوشي وللسيدات الأولى فيكي والشاو والثانية كريستينا زابولوتكو والثالثة راشيل ديلوناي.
وكسب فئة «الفات بايك» للمواطنين يعقوب السركال ونال لقب الفئة المفتوحة بيل إينلي.

مجلس الشارقة الرياضي
الدراجات الهوائية
سباقات الدراجات
منتزه مليحة الوطني
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
