البركاوي على خطى ديوب مع «فارس الظفرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

لم تمضِ سوى أسابيع قليلة على بداية الموسم، حتى خطف المغربي كريم البركاوي الأضواء مع الظفرة العائد إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، ليس فقط بقدراته التهديفية العالية، بل أيضاً بطريقة احتفاله المميزة التي أعادت للجماهير ذكريات السنغالي ماكيتي ديوب، الهدّاف التاريخي لـ«فارس الظفرة».

البركاوي، البالغ من العمر 30 عاماً، جاء إلى «دوري أدنوك» محمّلاً بخبرة طويلة من تجربتيه مع حسنية أغادير المغربي والرائد السعودي، قبل أن يخوض تحديه الجديد بقميص الظفرة رقم 33، ومنذ ظهوره الأول، أثبت أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس بعدما سجل 4 أهداف في 209 دقائق فقط، بمعدل تهديفي بلغ 1.3 هدف في المباراة، ليضع نفسه مباشرة في وصافة جدول الهدّافين خلف التوجولي لابا كودجو نجم العين.

بداية البركاوي مع زيارة شباك المنافسين جاءت مثالية، حين افتتح سجله التهديفي أمام الوصل في الجولة الثانية 3-1، ثم واصل التوهج بهدف في مرمى دبا بالجولة الثالثة 2-1، قبل أن يوقّع على ثنائية في مواجهة الوحدة، رغم خسارة فريقه بنتيجة 2-5.

الانطلاقة السريعة جعلت اسم البركاوي يتردد بقوة بين أبرز المهاجمين في الدوري، ورسّخت صورة المهاجم الذي لا يكتفي بتسجيل الأهداف، بل يترك بصمة خاصة في طريقة الاحتفال.

احتفالية البركاوي بذراعيه الممدودتين أعادت للأذهان «بصمة ديوب»، الذي اشتهر بنفس الطريقة طوال سنواته المضيئة مع الظفرة، حين دوّن اسمه كأيقونة تهديفية لا تُنسى في تاريخ النادي.

ديوب، الذي حمل القميص رقم 99، خاض 145 مباراة مع «الفارس»، أحرز خلالها 90 هدفاً، فيما وصل مجموع أهدافه في «دوري المحترفين» إلى 108 أهداف في 180 مباراة بعد تجاربه مع شباب الأهلي والشارقة، ليبقى أحد أبرز الأجانب الذين مروا على ملاعب الإمارات.

اليوم، يجد جمهور الظفرة في البركاوي «خليفة ديوب» من حيث الحسّ التهديفي وروح الاحتفال التي تحيي الذكريات الجميلة، وبينما لا تزال رحلته في بدايتها، تبدو كل المؤشرات واعدة بأن المغربي مرشح لكتابة فصل جديد في قصة «الفارس»، حيث تتلاقى الأهداف مع الحماس، والموهبة مع التاريخ.