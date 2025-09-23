كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي بين شاهين والإسكندرية



دبي (الاتحاد)

يشهد ملعب ذا سيفنز دبي، الأربعاء، النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي المصري للرجبي، التي تجمع بين فريقي شاهين والإسكندرية، وتأتي إقامة كأس السوبر بعد الاتفاقية التي وقعت بين الاتحادين الإماراتي والمصري للعبة بالإسكندرية على هامش البطولة العربية التي استضافها الاتحاد المصري، على أن تقام النسخة الثانية من السوبر في مصر.

ووصل فريق الإسكندرية بطل الدوري المصري إلى دبي وبدأ التدريبات استعداداً للحدث، ويترأس البعثة محمد نصر، عضو مجلس الاتحاد المصري للرجبي.

وأنهى فريق شاهين تحضيراته للسوبر، من خلال التدريبات اليومية واللعب عدداً من المباريات، آخرها أمام فريق دبي هاريكنز بطل الدوري الإماراتي الممتاز، واختار الجهاز الفني، برئاسة خلدون مليح ويوسف شاكر، 23 لاعباً لخوض السوبر، وتضم القائمة عناصر شابة جديدة من برنامج مسار تطوير اللاعب الإماراتي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، منهم خليفة الفلاسي وخليفة المرزوقي وعبدالله تيمور وسلطان أهلي، فيما عاد للقائمة محمد المرر بعد الشفاء من الإصابة، وانضم للفريق محمد علي وساكي وسعيد المهيري كابتن الفريق، بعد عودة المنتخب من المشاركة في بطولة آسيا في الصين.

ورحب محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد، ببعثة فريق الإسكندرية في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكداً أن السوبر يُعزز العلاقات القوية بين الاتحادين، كما أننا دفعنا بفريق شاهين التابع للاتحاد، والذي يضم عناصره من اللاعبين المواطنين، ويمثّل مشروعاً وطنياً يُسهم في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المواطنين، وندفع به في كل البطولات، والتالي الاستفادة الفنية حاضرة في السوبر.

وأضاف أن استراتيجية اتحاد الرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تؤكد على توقيع الاتفاقيات مع الاتحادات لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات وتطوير اللعبة، والمساهمة في نشرها، وكانت الاتفاقية مع الجانب المصري ضمن عدة اتفاقيات تم توقيعها في الفترة الماضية، ولها أهداف متعددة لخدمة اللعبة وتطويرها، بجانب المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية من إقامة مثل هذه المباريات، منوهاً إلى أن الكل فائز في السوبر، ولا يوجد خاسر، والمكاسب متعددة للجانبين.