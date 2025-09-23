الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نابولي وبوليتانو.. الحكاية تستمر حتى 2028

نابولي وبوليتانو.. الحكاية تستمر حتى 2028
23 سبتمبر 2025 15:54


روما (أ ف ب)
مدّد نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقد جناحه الدولي ماتيو بوليتانو حتى 2028، وسيبقى بوليتانو (32 عاماً) داخل أسوار نابولي ثلاثة أعوام إضافية، بعدما كان انضم في 2020 قادما من إنتر ميلان.
منذ مشاركته الأولى في 3 فبراير، خاض بوليتانو 238 مباراة ضمن مختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفاً وقدّم 35 تمريرة حاسمة.
قال النادي عبر حسابه على «إنستجرام» بعد إعلان تمديد العقد وتهنئة اللاعب: «الحكاية تستمر».
وساهم بوليتانو الذي وقّع عقده الاحترافي الأول مع روما من دون أن يلعب في صفوفه، بتتويج نابولي بلقب الدوري للمرتين الثالثة (موسم 2022-2023) والرابعة في تاريخه، كما بلقب كأس إيطاليا 2020 حين لعب للفريق معاراً من إنتر قبل تثبيت عقده نهائيا.
وخاض بوليتانو 16 مباراة بقميص المنتخب الوطني، مسجّلاً أربعة أهداف.
ويتصدر نابولي الدوري بـ 12 نقطة بعد أربع مراحل قبل مواجهة ميلان الأحد، فيما يبحث عن فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا حين يواجه سبورتينج البرتغالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدّة في 1 أكتوبر.

أخبار ذات صلة
نابولي يحافظ على السجل المثالي بالفوز الرابع
رئيس يوفنتوس السابق يُقر بالذنب في «قضايا الفساد»!
نابولي
الدوري الإيطالي
الكالشيو
الكرة الإيطالية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©