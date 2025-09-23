نابولي وبوليتانو.. الحكاية تستمر حتى 2028



روما (أ ف ب)

مدّد نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقد جناحه الدولي ماتيو بوليتانو حتى 2028، وسيبقى بوليتانو (32 عاماً) داخل أسوار نابولي ثلاثة أعوام إضافية، بعدما كان انضم في 2020 قادما من إنتر ميلان.

منذ مشاركته الأولى في 3 فبراير، خاض بوليتانو 238 مباراة ضمن مختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفاً وقدّم 35 تمريرة حاسمة.

قال النادي عبر حسابه على «إنستجرام» بعد إعلان تمديد العقد وتهنئة اللاعب: «الحكاية تستمر».

وساهم بوليتانو الذي وقّع عقده الاحترافي الأول مع روما من دون أن يلعب في صفوفه، بتتويج نابولي بلقب الدوري للمرتين الثالثة (موسم 2022-2023) والرابعة في تاريخه، كما بلقب كأس إيطاليا 2020 حين لعب للفريق معاراً من إنتر قبل تثبيت عقده نهائيا.

وخاض بوليتانو 16 مباراة بقميص المنتخب الوطني، مسجّلاً أربعة أهداف.

ويتصدر نابولي الدوري بـ 12 نقطة بعد أربع مراحل قبل مواجهة ميلان الأحد، فيما يبحث عن فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا حين يواجه سبورتينج البرتغالي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدّة في 1 أكتوبر.