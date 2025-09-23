الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

8 دول تشارك في البطولة العربية لدرّاجات الطريق وذوي الإعاقة

8 دول تشارك في البطولة العربية لدرّاجات الطريق وذوي الإعاقة
23 سبتمبر 2025 17:05

 
الشارقة (الاتحاد)
تستضيف مدينة السليمانية بجمهورية العراق البطولة العربية لدرّاجات الطريق وذوي الإعاقة، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر، بمشاركة ثمانية منتخبات عربية هي: العراق، الإمارات، الأردن، سوريا، قطر، فلسطين، البحرين، ولبنان، وبحضور أكثر من 200 مشارك ما بين لاعبين وأطقم فنية وتحكيمية.
وتُقام السباقات على مسارات معتمدة وفق معايير السلامة الدولية، وتشمل فئات الرجال، الشباب، الناشئين، السيدات، والشابات، إلى جانب سباقات مخصّصة لرياضة ذوي الإعاقة، بما يمنح البطولة شمولية وتنوعاً يعكسان التطور الكبير للعبة.
وأكد الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدرّاجات، أن إقامة البطولة في العراق تعكس مكانة هذا البلد على الساحة الرياضية، ودوره البارز في دعم رياضة الدراجات عربياً ودولياً، مشيراً إلى أن الحدث يجسّد وحدة الصف العربي والجهود المشتركة للنهوض باللعبة وتطويرها. كما وجّه الدوخي شكره للاتحاد العراقي للدرّاجات على حسن التنظيم، مثمناً حضور الوفود العربية الذي يضفي قيمة خاصة ويمنح البطولة تميزاً إضافياً.
ومن جانبها، أعلنت اللجنة المنظمة اكتمال التحضيرات اللوجستية والفنية والإدارية، مؤكدة جاهزية جميع الترتيبات لاستقبال المنتخبات والوفود المشاركة، بما يضمن تقديم نسخة ناجحة تعكس صورة مشرفة للرياضة العربية.

 

