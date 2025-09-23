الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جلسة حوارية مثمرة للمنظومة الرياضية في الشارقة

جلسة حوارية مثمرة للمنظومة الرياضية في الشارقة
23 سبتمبر 2025 17:30
23 سبتمبر 2025 17:30

 

الشارقة (الاتحاد)

نظّم مجلس الشارقة الرياضي جلسة مثمرة، تحت عنوان «الحوار الاستراتيجي نحو 2031»، بقاعة مدار في منطقة الجادة، بحث فيها خطته الاستراتيجية واستقصاء آراء وأفكار الأندية الرياضية حول المبادرات والمشاريع المستقبلية، وذلك بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام في المجلس.
استغرقت الجلسة قرابة ثلاث ساعات، وتم خلالها بحث سبعة محاور أساسية هي: التطور والحوكمة، إدارة السمعة، صناعة القادة، الرياضة المجتمعية، الاستدامة، الاقتصاد الرياضي والمستقبل والابتكار، وأعرب عيسى هلال الحزامي عن سعادته بتفاعل المشاركين مع محاور الجلسة، مؤكداً أن المحصلة ستُعزز جهود المجلس في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، لأن الكل سيعمل في اتجاه واحد بتنسيق وتعاون ووعي تام بجدوى الأهداف ووسائل تحقيقها، وقال إن الإمارة تتمتع ببنية تحتية رياضية متميزة.
وأكد الدكتور عبدالله بن سلطان، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة التميز والابتكار ورئيس فريق عمل الحوار الاستراتيجي، أن الجلسة كانت قناة مهمة لتواصل المجلس مع المؤسسات الرياضية وتوحيد الرؤى والمفاهيم، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تدعم تطوير القطاع الرياضي بالإمارة وتحقيق أهدافه القريبة والبعيدة المدى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمراجعة خطط الأندية لتعزيز الأداء ورفع المردود من خلال تطوير برامج التدريب المختلفة للإداريين والمدربين واللاعبين، وأشار إلى أنه يسهم أيضاً في غرس القيم الرياضية المهمة بالنسبة إلى الاحتراف وجودة الحياة والثقافة الرياضية.

