4 مواجهات حاسمة في الطريق إلى نصف نهائي «الكأس الأغلى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تشهد منافسات ربع نهائي التصفيات التمهيدية لأندية دوري الدرجة الأولى في كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، إقامة أربع مواجهات قوية مساء الغد، حيث يستضيف دبا الحصن فريق العربي، فيما يلتقي مجد مع العروبة على استاد طحنون بن محمد في العين، ويواجه يونايتد نظيره الذيد على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، بينما يخوض الحمرية أولى مبارياته في التصفيات بمواجهة حتا على استاد خالد بن محمد بالشارقة.

ويُقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يتأهل الفائزون الأربعة إلى نصف النهائي، وصولاً إلى حجز بطاقتين فقط تمنحان صاحبيهما فرصة الانضمام إلى أندية دوري المحترفين الـ14 في مشوار «البطولة الأغلى».

ويشهد الموسم الجديد ثلاث بطولات مخصّصة لأندية الدرجة الأولى، انطلقت بالتصفيات التمهيدية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بجانب دوري الدرجة الأولى، وكأس الاتحاد الذي ينطلق في 14 نوفمبر المقبل بمشاركة 31 نادياً من الدرجات الثلاث «الأولى والثانية والثالثة»، وتقام منافساته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية المقررة على ملعب محايد.