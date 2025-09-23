الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الدرّاجات» يشارك في البطولة العربية للطريق وذوي الإعاقة بالعراق

23 سبتمبر 2025 17:43

الشارقة (وام)

يشارك منتخب الإمارات للدرّاجات الهوائية في منافسات البطولة العربية لدراجة الطريق وذوي الإعاقة، التي ينظمها الاتحاد العربي للدرّاجات الهوائية في مدينة السليمانية بالعراق، بالتعاون مع الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر المقبل بمشاركة 8 دول عربية.
وتشمل قائمة المشاركين منتخبات العراق (المستضيف)، والإمارات، والأردن، وسوريا، وقطر، وفلسطين، والبحرين، ولبنان، وتقام السباقات على مسارات معتمدة وفق معايير السلامة الدولية، وتشمل فئات الرجال، والشباب، والناشئين، والسيدات، والشابات، إضافة إلى سباقات ذوي الإعاقة.

منتخب الدراجات
العراق
