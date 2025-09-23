الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محاكم دبي و«التحكيم الرياضي» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم

محاكم دبي و«التحكيم الرياضي» يعزّزان التعاون بمذكرة تفاهم
23 سبتمبر 2025 17:45

دبي (وام)

أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لتطوير التعاون الثنائي في تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالمنازعات الرياضية، وتأهيل المحكمين الرياضيين والمختصين في هذا المجال، بما يعكس الحرص على ترسيخ العدالة الناجزة والارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية.
وقّع المذكرة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وجمال حامد المري، رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.
وتأتي هذه الخُطوة ضمن رؤية محاكم دبي «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية» في إطار استراتيجيتها المؤسسية الرامية إلى تحقيق عدالة ناجزة بمنظومة متكاملة وخدمات مبتكرة، لتعزيز الثقة العالمية بدبي وضمان تقديم الخدمات القضائية بشفافية ودون تحيز.
ووصف الدكتور سيف غانم السويدي إبرام هذه المذكرة مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بأنها خطوة نوعية لدعم العمل المؤسسي المشترك في تنفيذ الأحكام القضائية وتطوير قدرات المُحكّمين الرياضيين، بما يواكب تطور القطاع الرياضي في الدولة.
من جانبه، أكد جمال حامد المري أن توقيع المذكرة إضافة مهمة لمسيرة عمل المركز، واستراتيجيته القائمة على تفعيل الشراكات ومد جسور التواصل مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، بما يدعم جهود المركز في تسوية النزاعات الرياضية عبر التوفيق والتحكيم.

التحكيم الرياضي
محاكم دبي
