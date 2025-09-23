الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نادال يحذر من النصب باسمه باستخدام مقاطع فيديو مزيفة

نادال يحذر من النصب باسمه باستخدام مقاطع فيديو مزيفة
23 سبتمبر 2025 17:49

مدريد (أ ب)

أخبار ذات صلة
«أوبن إيه آي» تطلق منصة توظيف تعمل بالذكاء الاصطناعي
"أوبن أيه.آي" تدخل سباق التوظيف وتهدد عرش "لينكد إن"

حذر نجم التنس الإسباني المعتزل رافاييل نادال، من مقاطع الفيديو المزيفة التي يقدم فيها نصائح مالية على الإنترنت، ومن مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وصرح نادال، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يصادق مطلقاً على أي من هذه المقاطع أو رسائلها.
وكتب نادال على تطبيق (لينكد إن): «أود أن أشارككم هذه الرسالة التحذيرية وهو أمر غير مألوف في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ضروري».
وأضاف: «في الأيام الأخيرة، وبالتعاون مع فريقي، رصدنا مقاطع فيديو مزيفة متداولة على بعض المنصات. هذه المقاطع معدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تظهر شخصية تقلد صورتي وصوتي. في هذه المقاطع، تنسب إلي زوراً نصائح أو مقترحات استثمارية، وهي في الحقيقة ليست صادرة عني».
وشدد نادال على أنها «إعلانات مضللة، لا تمت له بصلة». وتحدث نادال أيضاً عن التحدي الذي يواجهه المجتمع في تعلم التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مزيف، و«تعزيز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتكنولوجيا».
وأشار أسطورة اللعبة البيضاء: «الابتكار دائماً إيجابي عندما يخدم الناس، ولكن يجب أن نظل على دراية بمخاطره ونتصرف بعقلانية». وأتم تصريحاته قائلاً: «الذكاء الاصطناعي أداة ذات إمكانات هائلة، قادرة على تحقيق تقدم هائل في التعليم والطب والرياضة والاتصالات. ومع ذلك، يمكن إساءة استخدامه أيضاً، مما يؤدي لإنتاج محتوى مزيف يثير البلبلة وربما يخدع الكثيرين».

نادال
لينكد إن
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©