جوارديولا يترقب تعافي هالاند قبل مواجهة بيرنلي

لندن (د ب أ)

يأمل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في جاهزية مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند قبل المباراة أمام بيرنلي في نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد استبداله كإجراء احترازي في مباراة الفريق الماضية ضد أرسنال والتي انتهت بالتعادل 1 / 1.

وسجل هالاند الهدف الافتتاحي لفريقه بعد 9 دقائق فقط في ملعب الإمارات، وخرج قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، بينما انخرط المهاجم في نقاش معمق أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وعندما سئل عن لياقة هالاند، قال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «لم يتدرب (هذا الأسبوع)، كان أمس فترة نقاهة، اليوم لم أره أو بقية اللاعبين بعد، لكن آمل أن يكون بخير قبل مباراة نهاية الأسبوع القادمة، وأعتقد أنه سيكون بخير، أتمنى ذلك».

ويستعد مانشتسر سيتي لمواجهة هدرسفيلد في ملعبه أكو، بينما أكد جوارديولا أنه سيجري بعض التعديلات على التشكيلة نظراً للأجندة المزدحمة. وقال جوارديولا للصحفيين: «بالتأكيد ستكون هناك تغييرات، لن تكون التشكيل هي ذاتها التي لعبت في المباريات الثلاث الأخيرة».

وأضاف المدرب الإسباني: "«ستكون مزيجاً من الفريق الأول وأكاديمية مانشستر سيتي، لأن الأولوية هي برينتفورد وموناكو».

كما أعرب جوارديولا عن اعتزازه بروح مانشستر سيتي ضد أرسنال يوم الأحد، بعد أن استعان الفريق بتكتيك جديد، شهد تحولهم من أسلوب الاستحواذ المكثف إلى أسلوب لعب أكثر مباشرة وقوة؟.