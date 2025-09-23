الأربعاء 24 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يترقب تعافي هالاند قبل مواجهة بيرنلي

جوارديولا يترقب تعافي هالاند قبل مواجهة بيرنلي
23 سبتمبر 2025 19:04

لندن (د ب أ)
يأمل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في جاهزية مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند قبل المباراة أمام بيرنلي في نهاية الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد استبداله كإجراء احترازي في مباراة الفريق الماضية ضد أرسنال والتي انتهت بالتعادل 1 / 1.
وسجل هالاند الهدف الافتتاحي لفريقه بعد 9 دقائق فقط في ملعب الإمارات، وخرج قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، بينما انخرط المهاجم في نقاش معمق أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.
وعندما سئل عن لياقة هالاند، قال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «لم يتدرب (هذا الأسبوع)، كان أمس فترة نقاهة، اليوم لم أره أو بقية اللاعبين بعد، لكن آمل أن يكون بخير قبل مباراة نهاية الأسبوع القادمة، وأعتقد أنه سيكون بخير، أتمنى ذلك».
ويستعد مانشتسر سيتي لمواجهة هدرسفيلد في ملعبه أكو، بينما أكد جوارديولا أنه سيجري بعض التعديلات على التشكيلة نظراً للأجندة المزدحمة. وقال جوارديولا للصحفيين: «بالتأكيد ستكون هناك تغييرات، لن تكون التشكيل هي ذاتها التي لعبت في المباريات الثلاث الأخيرة».
وأضاف المدرب الإسباني: "«ستكون مزيجاً من الفريق الأول وأكاديمية مانشستر سيتي، لأن الأولوية هي برينتفورد وموناكو».
كما أعرب جوارديولا عن اعتزازه بروح مانشستر سيتي ضد أرسنال يوم الأحد، بعد أن استعان الفريق بتكتيك جديد، شهد تحولهم من أسلوب الاستحواذ المكثف إلى أسلوب لعب أكثر مباشرة وقوة؟.

أخبار ذات صلة
الإصابة تحرم أرسنال من مادويكي لمدة شهرين
سيلفا: أرسنال حصد نقطة «غير عادلة» أمام مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
جوارديولا
إيرلينج هالاند
أرسنال
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد البرلمان العربي
23 سبتمبر 2025
عبدالله بن زايد خلال ترؤسه وفد الدولة في مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية بحضور أنور قرقاش وريم الهاشمي وخليفة المرر ولانا نسيبة ونهيان بن سيف ومحمد أبو شهاب (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين
اليوم 02:09
عبدالله بن زايد خلال لقائه عثمان غزالي (تصوير: سعيد جمعوه)
الأخبار العالمية
عبدالله بن زايد: دعم التعاون الدولي البنّاء والعمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة
اليوم 02:09
عبدالله الثاني متحدثاً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (رويترز)
الأخبار العالمية
اجتماعات «الجمعية العامة».. قادة العالم يدعون لوقف الحرب في غزة
اليوم 02:09
جانب من أعمال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مؤتمر حل الدولتين.. فرصة واعدة لإحياء عملية السلام
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©